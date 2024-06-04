Ощадбанк получил штраф в 170 тыс. грн — что известно

Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) выписал штраф АО "Ощадбанк". За нарушение требований законодательства государственное банковское учреждение должно заплатить 170 тыс. гривен.

Об этом говорится на официальном портале НБУ.

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Что нарушил Ощадбанк

Как сообщают в НБУ, банк нарушил несколько требований законодательства на платежном рынке. А именно:

усиление аутентификации пользователей при получении пользователем дистанционного доступа к счету, согласно закону "О платежных услугах";

требование к эмитенту предоставлять ПИН, индивидуальные учетные данные/или иные сведения, позволяющие совершать платежные операции с использованием платежного инструмента, только держателю платежного инструмента, что предусматривает Положение о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов, утвержденном постановлением № НБУ від 29.07.2022 № 164;

обязанность поставщика платежных услуг, осуществляющего обслуживание ненадлежащего получателя, блокировать деньги в сумме ненадлежащей платежной операции на счете до 30 дней для установления правомерности платежной операции в случае опротестования сделки плательщиком или владельцем счета, что установлено законом "О платежных услугах" и Положением 164.

"В связи с этим Национальный банк применил к АО "Ощадбанк" меру влияния в виде штрафа за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, в размере 170 тыс. грн", — сообщили в Нацбанке.

Промедление Ощадбанка со снятием ареста со счетов

Ранее сообщалось на сайте "Минфин", что клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на игнорирование постановлений исполнительной службы по разблокированию счетов. В итоге граждане месяцами не имеют доступа к собственным средствам.

Многие клиенты ожидают разблокирования счетов на основе соответствующих постановлений о снятии ареста с апреля 2024 года. В связи с этим неоднократно жаловались в НБУ и Министерство финансов.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк с 1 июля 2024 года изменит некоторые тарифы. Банк отменит комиссионное вознаграждение за выдачу наличных через отделения с арестованных счетов.

Также мы писали, что в Украине НБУ хочет ввести лимиты на выходные операции "с карты на карту". Над реализацией такой возможности работает Национальный банк.