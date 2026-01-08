Официальный курс доллара и евро — НБУ установил рекордные показатели

Купюра 100 евро в руках. Фото: Pexels

Евро впервые пересек отметку в 50 гривен. НБУ установил новый исторический минимум курса гривны к европейской валюте.

Официальный курс евро на пятницу, 9 января, достиг 50 гривен 17 копеек, свидетельствуют данные Нацбанка.

Курс евро на межбанке

По итогам торгов на межбанковском валютном рынке Нацбанк повысил официальный курс евро с 49,9216 гривны днем ранее до 50,1762 гривны. Таким образом, европейская валюта обновила исторический максимум.

Одновременно НБУ установил курс доллара на уровне 42,9904 гривны против 42,7155 гривны накануне.

Что произошло с курсом евро за год

Еще год назад, 9 января 2025 года, евро стоил 43,43 гривны. Общее укрепление европейской валюты к гривне за год составило более 15%.

На глобальном рынке за этот же период евро подорожал и к доллару — примерно с уровня 1,02 до 1,17, что также повлияло на динамику курса в Украине.

Какой курс валют заложен в бюджет

В государственном бюджете на 2026 год правительство заложило среднегодовой курс доллара на уровне 45,7 гривны, а евро на уровне 49,4 грн/евро.

