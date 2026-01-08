Відео
Головна Фінанси НБУ встановив новий рекордний курс євро

НБУ встановив новий рекордний курс євро

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 18:20
Офіційний курс долара і євро — НБУ встановив рекордні показники
Купюра 100 євро в руках. Фото: Pexels

Євро вперше перетнув позначку у 50 гривень. НБУ встановив новий історичний мінімум курсу гривні до європейської валюти.

Офіційний курс євро на п’ятницю, 9 січня, сягнув 50 гривень 17 копійок, свідчать дані Нацбанку.

Курс євро на міжбанку

За підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку Нацбанк підвищив офіційний курс євро з 49,9216 гривні днем раніше до 50,1762 гривні. Таким чином, європейська валюта оновила історичний максимум.

Одночасно НБУ встановив курс долара на рівні 42,9904 гривні проти 42,7155 гривні напередодні.

Що відбулося з курсом євро за рік

Ще рік тому, 9 січня 2025 року, євро коштував 43,43 гривні. Загальне зміцнення європейської валюти до гривні за рік становить понад 15%.
На глобальному ринку за цей самий період євро подорожчав і до долара — приблизно з рівня 1,02 до 1,17, що також вплинуло на динаміку курсу в Україні.

Який курс валют закладено в бюджет

У державному бюджеті на 2026 рік уряд заклав середньорічний курс долара на рівні 45,7 гривні, а євро на рівні 49,4 грн/євро.  

НБУ рекорд курс долара курс євро долар
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
