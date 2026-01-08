Доллар на черном рынке устроил хаос — что происходит с курсом валюты

Доллары в руках. Фото: Unsplash

Курс доллара в Украине продолжает бить рекорды по росту. В четверг, 8 января, Нацбанк установил его на уровне 42,7155 грн/долл., что на 15 копеек выше, чем накануне. В банк доллар подскочил еще больше — до 43,20 грн/долл. в продаже (+35 копеек) и до 42,60 в покупке (+25 копеек).

Новини.LIVE выясняли, что происходит с американской валютой на черном рынке.

Сколько стоит доллар у частников

Курс доллара на черном рынке в четверг, 8 января, продолжает расти в ускоренном темпе, как свидетельствуют данные мониторингового портала "Курс Украины". Еще в 8:00 утра американскую валюту можно было купить по 43,212 грн/долл., а сдать по 42,981 грн/долл., но уже после обеда установился значительно более высокий курс:

продажа — 43,406 грн/долл;

покупка — 43,176 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

Таким образом за неделю доллар на черном рынке подскочил в среднем на 1 грн как в продаже, так и в покупке.

Будет ли расти курс доллара еще больше

Доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE напомнил, что в течение декабря официальный обменный курс гривны относительно доллара США находился в коридоре 41,93-42,38 грн за доллар.

В начале января Национальный банк несколько скорректировал показатели в сторону снижения, однако оснований говорить о формировании устойчивой тенденции к укреплению национальной валюты пока нет. По оценкам эксперта, в ближайшие месяцы доллар будет двигаться вверх, хотя и без резких скачков.

"Исходим из того, что прописанный среднегодовой курс — 45,7 грн/долл. То есть укрепляться гривна не будет. Скорее всего, она будет постепенно обесцениваться с января. Но процессы девальвации, возможно, станут более медленными", — считает экономист.

В то же время, как отметил Плотников, предыдущий опыт свидетельствует, что бюджетные ориентиры не всегда точно отражают реальную динамику валютного рынка. Так, в государственном бюджете на 2025 год средний курс доллара был заложен на уровне 45 грн, однако фактические значения длительное время оставались ниже. Подобный сценарий не исключен и в 2026 году.

