Курс валют на 9 июля – банки и обменники обновили цены

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в финучреждениях и обменниках снова начал двигаться вверх. По решению Национального банка Украины (НБУ), на 9 июля 2024 года также установлен новый официальный курс американской валюты.

Такие данные обнародованы на портале Нацбанка и мониторинговых сайтах.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,70 грн (+0,16);

євро — 44,07 грн (+0,21);

злотый — 10,30 грн (+0,06).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на наличном рынке доллар подорожал. Стоит в среднем в покупке 40,49 грн (+0,05), в продаже — 40,98 грн (+0,05). Евро в покупке стоит — 43,75 грн (+0,11), в продаже — 44,45 грн (+0,13).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,39 грн (+0,04), в продаже — 40,99 грн (+0,04). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (0,00), продают — за 40,80 грн (0,00). В Ощадбанке стоит при покупке 40,50 грн (+0,05), при продаже — 41,00 грн (+0,03).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,94 грн (+0,09), в продаже — 41,03 грн (+0,08). Евро стоит в покупке 44,35 грн (+0,15), в продаже — 44,50 грн (+0,15).

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Напомним, НБУ на прошлой неделе ослабил поддержку курса гривны, продав на межбанковском валютном рынке меньше средств из международных резервов. Объемы продаж сократились на около 40 миллионов долларов.

Мы также писали, что в 2024 году из-за подозрительных денежных переводов некоторым украинцам могут грозить блокирование банковских счетов и огромные штрафы. Для того, чтобы не потерять "кровные", важно знать определенные правила.