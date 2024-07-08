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НБУ и банки установили новые курсы валют — обновленные данные

8 июля 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 9 июля – банки и обменники обновили цены
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в финучреждениях и обменниках снова начал двигаться вверх. По решению Национального банка Украины (НБУ), на 9 июля 2024 года также установлен новый официальный курс американской валюты.

Такие данные обнародованы на портале Нацбанка и мониторинговых сайтах.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,70 грн (+0,16);
  • євро — 44,07 грн (+0,21);
  • злотый — 10,30 грн (+0,06).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на наличном рынке доллар подорожал. Стоит в среднем в покупке 40,49 грн (+0,05), в продаже — 40,98 грн (+0,05). Евро в покупке стоит — 43,75 грн (+0,11), в продаже — 44,45 грн (+0,13).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,39 грн (+0,04), в продаже — 40,99 грн (+0,04). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (0,00), продают — за 40,80 грн (0,00). В Ощадбанке стоит при покупке 40,50 грн (+0,05), при продаже — 41,00 грн (+0,03).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,94 грн (+0,09), в продаже — 41,03 грн (+0,08). Евро стоит в покупке 44,35 грн (+0,15), в продаже — 44,50 грн (+0,15).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, НБУ на прошлой неделе ослабил поддержку курса гривны, продав на межбанковском валютном рынке меньше средств из международных резервов. Объемы продаж сократились на около 40 миллионов долларов.

Мы также писали, что в 2024 году из-за подозрительных денежных переводов некоторым украинцам могут грозить блокирование банковских счетов и огромные штрафы. Для того, чтобы не потерять "кровные", важно знать определенные правила.

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