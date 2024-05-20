Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow НБУ и банки переписали курсы валют — новые цены arrow

НБУ и банки переписали курсы валют — новые цены

20 мая 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 21 мая — доллар стремительно дорожает на рынке
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банковских учреждениях и обменниках начал стремительно дорожать. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс также установлен на более высоком уровне на вторник, 21 мая 2024 года.

Такие данные опубликованы на сайте Центробанка и мониторинговых порталах.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар — 39,66 грн (+0,24);
  • евро — 43,08 грн (+0,33);
  • злотый — 10,12 грн (+0,11).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке Украины доллар в среднем стоит в покупке 39,46 грн (+0,08), в продаже — 39,99 грн (+0,07). Евро стоит в покупке — 42,78 грн (+0,12), в продаже — 43,46 грн (+0,09).

В государственном ПриватБанке доллар стоит в покупке 39,40 грн (+0,10), в продаже — за 40,00 грн (+0,10). Райффайзен Банк покупает за 39,30 грн (+0,10), продает — за 39,95 грн (+0,17). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,40 грн (0,00), в продаже — 40,00 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах доллар стоит в покупке — 39,97 грн (+0,07), в продаже — 40,05 грн (+0,05). Евро покупают за 43,38 грн (+0,13), продают — за 43,55 грн (+0,15).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Национальный банк на межбанковском валютном рынке сократил объем продаж американской валюты из резервов для поддержки курса гривны. Регулятор продал валюты на 8% меньше.

Также, по словам экспертов, с 20 по 26 мая ситуация на рынке может быть самой спокойной за последние несколько месяцев. Для этого есть несколько веских аргументов.

НБУ
курс валют
курс гривны
курс доллара
доллар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify