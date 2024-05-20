Курс валют на 21 мая — доллар стремительно дорожает на рынке

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банковских учреждениях и обменниках начал стремительно дорожать. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс также установлен на более высоком уровне на вторник, 21 мая 2024 года.

Такие данные опубликованы на сайте Центробанка и мониторинговых порталах.

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Так, Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 39,66 грн (+0,24);

евро — 43,08 грн (+0,33);

злотый — 10,12 грн (+0,11).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке Украины доллар в среднем стоит в покупке 39,46 грн (+0,08), в продаже — 39,99 грн (+0,07). Евро стоит в покупке — 42,78 грн (+0,12), в продаже — 43,46 грн (+0,09).

В государственном ПриватБанке доллар стоит в покупке 39,40 грн (+0,10), в продаже — за 40,00 грн (+0,10). Райффайзен Банк покупает за 39,30 грн (+0,10), продает — за 39,95 грн (+0,17). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,40 грн (0,00), в продаже — 40,00 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах доллар стоит в покупке — 39,97 грн (+0,07), в продаже — 40,05 грн (+0,05). Евро покупают за 43,38 грн (+0,13), продают — за 43,55 грн (+0,15).

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Напомним, Национальный банк на межбанковском валютном рынке сократил объем продаж американской валюты из резервов для поддержки курса гривны. Регулятор продал валюты на 8% меньше.

Также, по словам экспертов, с 20 по 26 мая ситуация на рынке может быть самой спокойной за последние несколько месяцев. Для этого есть несколько веских аргументов.