Чи буде долар по 40 наступного тижня — прогноз банкіра

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наступного тижня валютний ринок України буде під впливом різноманітних факторів. Всі показники свідчать, що з 20 по 26 травня ситуація на ринку може бути найспокійнішою за останні кілька місяців. На це є кілька вагомих аргументів.

Про це сказав начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

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За словами банкіра, недавні зміни у валютному ринку, що вступили в силу з 4 травня, не вплинуть значно на баланс попиту та пропозиції. Це через те, що регулятор уже передбачив 5,5 млрд доларів для врегулювання можливих дисбалансів у випадку значного зростання попиту.

"Схоже, Нацбанк обрав на травень тактику регульованої девальвації, а відтак можна розраховувати, що за підсумками місяця курс долара перебуватиме в діапазоні 39,7-40 грн, тобто потенційно курс гривні до долара може втратити максимально від 0,2 грн до 0,5 грн", — сказав він.

Лєсовий пояснив, що регулярність та обсяги макрофінансів, а також обсяги міжнародних валютних резервів (понад 43 млрд доларів), створюють міцну основу для подальших кроків регулятора у лібералізації валютного ринку.

"Для спокою на ринку важливим і базовим є дія режиму "керованої гнучкості", завдяки якому створені певні правила щоденних та щотижневих валютних змін. І за останні кілька місяців ці правила за деяким винятком майже не порушувалися", — сказав експерт.

Банкір передбачає, що курсові показники міжбанку, як і раніше, будуть базою для курсів на готівковому ринку, а періоди повільного зниження або зростання курсів будуть змінюватися.

Яким буде курс валют наступного тижня

Лєсовий передбачає, що протягом 20-26 травня основні показники валютного ринку залишаться стандартними:

Валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку залишаться на попередньому рівні: відповідно 39-40 грн/долар та 41-43 грн/євро та 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку буде варіюватися від 0,5 до 0,7 грн, залежно від валюти.

Середні тижневі курсові відхилення будуть становити в межах 1,5-2% від початкового курсу тижня.

"Таким чином, наступний тиждень не внесе на ринок глобальних змін: натомість можна розраховувати, що курсові коливання мало чим відрізнятимуться від двох попередніх тижнів. Ринок перебуватиме в стані легких і малопомітних курсових коливань, що будуть цілком задовільними і незагрозливими для загальної архітектури ринку", — констатував експерт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтервʼю Новини.LIVE сказав, що в Україні немає підстав для стрибків курсу долара. Є розрахунковий курс і до кінця року в бюджеті закладено 42 гривні за долар, середній курс протягом року — 40,7 грн/дол.

Ми також писали, що в в Україні набули чинності нові правила купівлі валюти для українського бізнесу. Зокрема, знято обмеження на купівлю валюти для імпорту послуг, лізингових та орендних платежів. Крім того, пом'якшені умови щодо погашення та обслуговування зовнішніх боргів та виплати дивідендів. Як кажуть експерти, такі кроки неодмінно підвищать попит на валюту та посилять тиск на гривню вже найближчим часом.