Нацбанк зменшив продажі валюти на підтримку курсу гривні

Американська валюта у руках. Фото: Unsplush

Минулого тижня Національний банк України (НБУ) на міжбанківському валютному ринку скоротив обсяг продажу американської валюти з резервів для підтримки курсу гривні. Регулятор продав валюти на 8% менше.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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Валютні інтервенції НБУ

Протягом тижня,13-17 травня 2024 року, НБУ продав на міжбанку 490,05 млн доларів, що на 8,1% менше проти тижня раніше, коли було реалізовано 533,41 млн доларів.

Рівень продажу перебуває на рівні середнього за тиждень з початку 2024 року у 470 млн доларів.

Загалом з початку року регулятор продав на міжбанківському ринку 9,4 млрд доларів. Витрати покривають за рахунок допомоги країн-партнерів України. Вона з початку року сягнула 11,8 млрд доларів.

Що відбувається з курсом долара

За минулий тиждень американська валюта офіційно стала коштувати на 30 копійок дешевше, опустившись з 39,72 грн/$ та відійшовши від максимумів попереднього тижня у 39,78 грн/$.

НБУ регулює офіційний курс шляхом валютних інтервенцій. За підсумком торгів на міжбанку визначає курс.

На 20 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс долара — 39,42 грн (-0,01).

Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в українському парламенті оцінюють зниження курсу національної валюти з початку 2024 року в межах норми. Девальвація гривні на 5,8% цілком відповідає плановому показнику, закладеному до Держбюджету.

За словами експертів, цього тижня валютний ринок України перебуватиме під впливом різноманітних факторів. Всі показники свідчать, що з 20 по 26 травня ситуація на ринку може бути найспокійнішою за останні кілька місяців. На це є кілька вагомих аргументів.