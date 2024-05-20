Курс валют на 21 травня — долар стрімко дорожчає на ринку

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банківських установах та обмінниках почав стрімко дорожчати. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс також встановлено на значно вищому рівні на вівторок, 21 травня 2024 року.

Такі дані оприлюднені на сайті Центробанку та моніторингових порталах.

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Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:

долар — 39,66 грн (+0,24);

євро — 43,08 грн (+0,33);

злотий — 10,12 грн (+0,11).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України долар у середньому коштує під час купівлі 39,46 грн (+0,08), під час продажу — 39,99 грн (+0,07). Євро коштує у купівлі — 42,78 грн (+0,12), у продажу — 43,46 грн (+0,09).

У державному ПриватБанку долар коштує у купівлі 39,40 грн (+0,10), у продажу — за 40,00 грн (+0,10). Райффайзен Банк купує за 39,30 грн (+0,10), продає — за 39,95 грн (+0,17). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,40 грн (0,00), у продажу — 40,00 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар коштує під час купівлі — 39,97 грн (+0,07), під час продажу — 40,05 грн (+0,05). Євро купують за 43,38 грн (+0,13), продають — за 43,55 грн (+0,15).

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Нагадаємо, Національний банк на міжбанківському валютному ринку скоротив обсяг продажу американської валюти з резервів для підтримки курсу гривні. Регулятор продав валюти на 8% менше.

Також, за словами експертів, з 20 по 26 травня ситуація на ринку може бути найспокійнішою за останні кілька місяців. На це є кілька вагомих аргументів.