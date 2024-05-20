Курс валют на 21 травня — долар стрімко дорожчає на ринку

НБУ та банки переписали курси валют — нові ціни
Курс долара у банківських установах та обмінниках почав стрімко дорожчати. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс також встановлено на значно вищому рівні на вівторок, 21 травня 2024 року.
Такі дані оприлюднені на сайті Центробанку та моніторингових порталах.
Курс долара, євро та злотого
Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:
- долар — 39,66 грн (+0,24);
- євро — 43,08 грн (+0,33);
- злотий — 10,12 грн (+0,11).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України долар у середньому коштує під час купівлі 39,46 грн (+0,08), під час продажу — 39,99 грн (+0,07). Євро коштує у купівлі — 42,78 грн (+0,12), у продажу — 43,46 грн (+0,09).
У державному ПриватБанку долар коштує у купівлі 39,40 грн (+0,10), у продажу — за 40,00 грн (+0,10). Райффайзен Банк купує за 39,30 грн (+0,10), продає — за 39,95 грн (+0,17). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,40 грн (0,00), у продажу — 40,00 грн (0,00).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар коштує під час купівлі — 39,97 грн (+0,07), під час продажу — 40,05 грн (+0,05). Євро купують за 43,38 грн (+0,13), продають — за 43,55 грн (+0,15).
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Нагадаємо, Національний банк на міжбанківському валютному ринку скоротив обсяг продажу американської валюти з резервів для підтримки курсу гривні. Регулятор продав валюти на 8% менше.
Також, за словами експертів, з 20 по 26 травня ситуація на ринку може бути найспокійнішою за останні кілька місяців. На це є кілька вагомих аргументів.
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