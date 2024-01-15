Курс гривны в Украине — Нацбанк ослабил поддержку нацвалюты

Здание Национального банка. Фото: NBU

Национальный банк Украины (НБУ) менее активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны на прошлой неделе. Объемы продаж уменьшились на 116 млн долларов.

Об этом информирует пресс-центр НБУ.

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Как свидетельствуют данные регулятора, объем чистой продажи американской валюты на прошлой неделе сократился до 673,3 млн долларов, тогда как на прошлой неделе было 789,3 млн долларов.

В начале недели (8-12 января) приобретение иностранной валюты клиентами банков снижалось с 266,4 млн долларов в понедельник до 222,6 млн долларов в среду.

Нацбанк в понедельник ослабил официальный курс на 0,12 грн — до 38,1920 грн/долл, во вторник — на 0,03 грн, а со среды началась тенденция по укреплению курса гривны: в четверг повысил на 0,20 грн, в пятницу — на 0,16 грн, до 37,8386 грн/долл.

На украинском наличном рынке на прошлой неделе гривна укрепилась почти на 0,40 грн, до 38,83 грн/долл.

Какой сейчас курс доллара

По информации Нацбанка, на 15 января официальный курс установлен на таком уровне:

доллар — 37,83 грн (-0,16);

евро — 41,38 грн (-0,36).

Долгое время доллар находился ниже отметки 37,00 грн, а 14 декабря 2023-го изменил тренд и с тех пор дорожал.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские банки на фоне роста спроса наращивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует завоз золота на 7-8 млн долларов.

Также мы писали, что в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.