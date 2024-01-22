Курс гривны — Нацбанк существенно ослабил поддержку нацвалюты в конце января

НБУ сократил поддержку нацвалюты на 21% — детали
Национальный банк Украины (НБУ) снизил активность на межбанковском валютном рынке с целью поддержки курса гривны на прошлой неделе. Объемы продаж уменьшились на 21%.
Об этом свидетельствует информация Нацбанка.
Продажи валюты на межбанке
Национальный банк за отчетную неделю (с 15 по 19 января) на межбанковском рынке продал валюты на 530,9 млн долларов, а купил 100 тыс. долларов.
На этот раз объем продаж американской валюты был на 142,4 млн долларов меньше. На прошлой неделе НБУ продал 673,3 млн долларов, а неделей ранее — 789,3 млн долларов.
Евровалюту регулятор не покупал и не продавал на прошлой неделе.
С начала года Национальный банк продал 1,994 млрд долларов, а купил 650 тыс. долларов.
За 2023 год регулятор продал 28,829 млрд долларов, а купил на межбанке 219,85 млн долларов. В прошлом году НБУ также не покупал и не продавал евро.
В 2022 году Нацбанк продал 26,38 млрд долларов и 1,789 млрд евро, а купил на межбанке 3,267 млрд долларов и 110,9 млн евро.
Что еще стоит знать
Напомним, НБУ утвердил официальный курс валют на понедельник, 22 января, на значительно более низком уровне по сравнению с предыдущим банковским днем: доллар — 37,52 грн (-0,18); евро — 40,84 грн (-0,17).
Также мы писали, что украинский бизнес ожидает девальвацию национальной валюты в 2024 году. Некоторые руководители предприятий фактически единодушны по отношению к уровню курса доллара.
Читайте Новини.LIVE!