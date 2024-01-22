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НБУ сократил поддержку нацвалюты на 21% — детали

22 января 2024 10:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс гривны — Нацбанк существенно ослабил поддержку нацвалюты в конце января
Американская валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) снизил активность на межбанковском валютном рынке с целью поддержки курса гривны на прошлой неделе. Объемы продаж уменьшились на 21%.

Об этом свидетельствует информация Нацбанка.

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Продажи валюты на межбанке

Национальный банк за отчетную неделю (с 15 по 19 января) на межбанковском рынке продал валюты на 530,9 млн долларов, а купил 100 тыс. долларов.

На этот раз объем продаж американской валюты был на 142,4 млн долларов меньше. На прошлой неделе НБУ продал 673,3 млн долларов, а неделей ранее — 789,3 млн долларов.

Евровалюту регулятор не покупал и не продавал на прошлой неделе.

С начала года Национальный банк продал 1,994 млрд долларов, а купил 650 тыс. долларов.

За 2023 год регулятор продал 28,829 млрд долларов, а купил на межбанке 219,85 млн долларов. В прошлом году НБУ также не покупал и не продавал евро.

В 2022 году Нацбанк продал 26,38 млрд долларов и 1,789 млрд евро, а купил на межбанке 3,267 млрд долларов и 110,9 млн евро.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ утвердил официальный курс валют на понедельник, 22 января, на значительно более низком уровне по сравнению с предыдущим банковским днем: доллар — 37,52 грн (-0,18); евро — 40,84 грн (-0,17).

Также мы писали, что украинский бизнес ожидает девальвацию национальной валюты в 2024 году. Некоторые руководители предприятий фактически единодушны по отношению к уровню курса доллара.

НБУ
курс валют
курс гривны
межбанк

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