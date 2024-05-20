Нацбанк снизил продажи валюты для поддержки курса гривны

Американская валюта в руках. Фото: Unsplush

На минувшей неделе Национальный банк Украины (НБУ) на межбанковском валютном рынке сократил объем продаж американской валюты из резервов для поддержки курса гривны. Регулятор продал валюты на 8% меньше.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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Валютные интервенции НБУ

В течение недели, 13-17 мая 2024 года, НБУ продал на межбанке 490,05 млн долларов, что на 8,1% меньше против недели раньше, когда было реализовано 533,41 млн долларов.

Уровень продаж находится на уровне средней за неделю с начала 2024 года в 470 млн долларов.

В целом с начала года регулятор продал на межбанковском рынке 9,4 млрд долларов. Расходы покрываются за счет помощи стран-партнеров Украины. Она с начала года составила 11,8 млрд долларов.

Что происходит с курсом доллара

За прошедшую неделю американская валюта официально стала стоить на 30 копеек дешевле, опустившись с 39,72 грн/$ и отойдя от максимумов предыдущей недели в 39,78 грн/$.

НБУ регулирует официальный курс путем валютных интервенций. На основе торгов на межбанке определяет курс.

На 20 мая Нацбанк установил такой официальный курс доллара — 39,42 грн (-0,01).

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, в украинском парламенте оценивают снижение курса национальной валюты с начала 2024 года в пределах нормы. Девальвация гривны на 5,8% полностью соответствует плановому показателю, заложенному в Госбюджет.

По словам экспертов, на этой неделе валютный рынок Украины будет находиться под влиянием различных факторов. Все показатели свидетельствуют, что с 20 по 26 мая ситуация на рынке может быть самой спокойной за последние несколько месяцев. Для этого есть несколько веских аргументов.