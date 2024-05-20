Курс валют 20 травня — долар знову змінився в ціні у банках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках незначно коливається у понеділок, 20 травня 2024 року. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс фактично не змінився.

Про це інформує пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 39,42 грн (-0,01);

євро — 42,75 грн (-0,09);

злотий — 10,01 грн (+0,03).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України долар у середньому коштує під час купівлі 39,39 грн (+0,02), під час продажу — 39,94 грн (-0,00). Євровалюта коштує у купівлі — 42,68 грн (+0,02), у продажу — 43,38 грн (-0,01).

У державному ПриватБанку долар коштує у купівлі 39,30 грн (-0,05), у продажу — за 39,90 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 39,20 грн (-0,10), продає — за 39,78 грн (-0,07). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,40 грн (0,00), у продажу — 40,00 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар коштує у купівлі — 39,90 грн (0,00), у продажу — 40,00 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 43,25 грн (+0,05), у продажу — 43,40 грн (0,00).

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Нагадаємо, НБУ збільшив продаж доларів на міжбанківському валютному ринку. У період з 6 по 10 травня обсяги продажів зросли на 26 млн доларів.

Також ми писали, що в українському парламенті оцінюють зниження курсу національної валюти з початку 2024 року в межах норми. Девальвація гривні на 5,8% цілком відповідає плановому показнику, закладеному до Держбюджету.