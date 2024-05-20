Курс валют 20 травня — долар знову змінився в ціні у банках

Курс долара коливається у банках — скільки коштує валюта
Курс долара у банках та обмінниках незначно коливається у понеділок, 20 травня 2024 року. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс фактично не змінився.
Про це інформує пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.
Курс долара, євро та злотого
Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 39,42 грн (-0,01);
- євро — 42,75 грн (-0,09);
- злотий — 10,01 грн (+0,03).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України долар у середньому коштує під час купівлі 39,39 грн (+0,02), під час продажу — 39,94 грн (-0,00). Євровалюта коштує у купівлі — 42,68 грн (+0,02), у продажу — 43,38 грн (-0,01).
У державному ПриватБанку долар коштує у купівлі 39,30 грн (-0,05), у продажу — за 39,90 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 39,20 грн (-0,10), продає — за 39,78 грн (-0,07). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,40 грн (0,00), у продажу — 40,00 грн (-0,05).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За інформацією Minfin, в обмінниках долар коштує у купівлі — 39,90 грн (0,00), у продажу — 40,00 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 43,25 грн (+0,05), у продажу — 43,40 грн (0,00).
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Нагадаємо, НБУ збільшив продаж доларів на міжбанківському валютному ринку. У період з 6 по 10 травня обсяги продажів зросли на 26 млн доларів.
Також ми писали, що в українському парламенті оцінюють зниження курсу національної валюти з початку 2024 року в межах норми. Девальвація гривні на 5,8% цілком відповідає плановому показнику, закладеному до Держбюджету.
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