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Курс долара коливається у банках — скільки коштує валюта

20 травня 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют 20 травня — долар знову змінився в ціні у банках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у банках та обмінниках незначно коливається у понеділок, 20 травня 2024 року. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс фактично не змінився.

Про це інформує пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 39,42 грн (-0,01);
  • євро — 42,75 грн (-0,09);
  • злотий — 10,01 грн (+0,03).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України долар у середньому коштує під час купівлі 39,39 грн (+0,02), під час продажу — 39,94 грн (-0,00). Євровалюта коштує у купівлі — 42,68 грн (+0,02), у продажу — 43,38 грн (-0,01).

У державному ПриватБанку долар коштує у купівлі 39,30 грн (-0,05), у продажу — за 39,90 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 39,20 грн (-0,10), продає — за 39,78 грн (-0,07). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,40 грн (0,00), у продажу — 40,00 грн (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар коштує у купівлі — 39,90 грн (0,00), у продажу — 40,00 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 43,25 грн (+0,05), у продажу — 43,40 грн (0,00).

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Нагадаємо, НБУ збільшив продаж доларів на міжбанківському валютному ринку. У період з 6 по 10 травня обсяги продажів зросли на 26 млн доларів. 

Також ми писали, що в українському парламенті оцінюють зниження курсу національної валюти з початку 2024 року в межах норми. Девальвація гривні на 5,8% цілком відповідає плановому показнику, закладеному до Держбюджету.

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