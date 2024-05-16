Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow НБУ резко опустил курс доллара — как изменилась ситуация arrow

НБУ резко опустил курс доллара — как изменилась ситуация

16 мая 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 17 мая — доллар стремительно пошел вниз в банках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в украинских банковских учреждениях и обменниках продолжает снижаться. По решению Национального банка Украины (НБУ), установлен на 17 мая 2024 года также более низкий официальный курс.

Такие данные опубликованы на портале НБУ и мониторинговых сайтах.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар — 39,43 грн (-0,14);
  • евро — 42,84 грн (-0,01);
  • злотый — 10,04 грн (+0,01).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, на наличном рынке американская валюта в среднем стоит в покупке 39,39 грн (-0,09), при продаже — 39,93 грн (-0,06). Евровалюта стоит в покупке — 42,68 грн (+0,06), в продаже — 43,40 грн (+0,08).

В ПриватБанке доллар в покупке стоит 39,35 грн (-0,05), при продаже — 39,95 грн (-0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,30 грн (-0,10), продает — за 39,85 грн (-0,08). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,55 грн (-0,05), в продаже — 40,05 грн (-0,20).

Свежий курс доллара в банках

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар стоит в покупке – 39,90 грн (-0,05), в продаже — 40,00 грн (-0,05). Евро стоит в покупке 43,20 грн (+0,07), в продаже — 43,40 грн (+0,12).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в украинских банках население хранит 1,85 трлн гривен средств по состоянию на апрель 2024 года. При этом популярность гривневых депозитов растет.

Ранее, в апреле 2024 года, украинские банки изменили ставки по кредитам и депозитам для населения. Они стали несколько ниже.

НБУ
курс валют
курс гривны
курс доллара
доллар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

16 мая 2024
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ