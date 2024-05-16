Курс валют на 17 мая — доллар стремительно пошел вниз в банках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских банковских учреждениях и обменниках продолжает снижаться. По решению Национального банка Украины (НБУ), установлен на 17 мая 2024 года также более низкий официальный курс.

Такие данные опубликованы на портале НБУ и мониторинговых сайтах.

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Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 39,43 грн (-0,14);

евро — 42,84 грн (-0,01);

злотый — 10,04 грн (+0,01).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, на наличном рынке американская валюта в среднем стоит в покупке 39,39 грн (-0,09), при продаже — 39,93 грн (-0,06). Евровалюта стоит в покупке — 42,68 грн (+0,06), в продаже — 43,40 грн (+0,08).

В ПриватБанке доллар в покупке стоит 39,35 грн (-0,05), при продаже — 39,95 грн (-0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,30 грн (-0,10), продает — за 39,85 грн (-0,08). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,55 грн (-0,05), в продаже — 40,05 грн (-0,20).

Свежий курс доллара в банках

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар стоит в покупке – 39,90 грн (-0,05), в продаже — 40,00 грн (-0,05). Евро стоит в покупке 43,20 грн (+0,07), в продаже — 43,40 грн (+0,12).

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Напомним, в украинских банках население хранит 1,85 трлн гривен средств по состоянию на апрель 2024 года. При этом популярность гривневых депозитов растет.

Ранее, в апреле 2024 года, украинские банки изменили ставки по кредитам и депозитам для населения. Они стали несколько ниже.