Валютные ограничения в Украине — НБУ назвал условия для отмены

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины (НБУ) работают над дальнейшим смягчением валютных ограничений. В настоящее время валютный ресурс в стране ограничен.

Об этом рассказал глава Центробанка Андрей Пышный.

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Шаги к валютной либерализации

По словам главы НБУ, сейчас решения регулятора полностью соответствуют ранее задекларированной стратегии по смягчению валютных ограничений, переходу к дальнейшей гибкости обменного курса и возвращению к инфляционному таргетированию.

Пока Нацбанк не планирует разрешать погашать старые долги бизнеса в валюте, поскольку не позволяет валютный ресурс страны.

"Валютный ресурс страны ограничен, а потому мы пока не можем дать бизнесу и обслуживать, и погашать такие кредиты без ограничений. Это бы сгенерировало многомиллиардный спрос на валюту, что подвесило бы курсовую устойчивость и макрофинансовую стабильность", — пояснил Пышный.

Он отметил, что за последний месяц регулятор получил много запросов на немалое увеличение сроков возврата экспортной выручки из разных сфер, однако пока не видит достаточных оснований для этого.

"НБУ не имеет возможности смягчать капитальные ограничения и одновременно расширять сроки возврата экспортной выручки. Первые будут создавать дополнительный спрос на иностранную валюту, вторые — скажутся на уменьшении предложения. Делать одномоментно разновекторные вещи очень опасно", — уточнил руководитель НБУ.

Он также отметил, что после сокращения срока возврата экспортной выручки в ноябре прошлого года для агропродукции до 90 дней сальдо поступлений по операциям с нерезидентами за первый квартал этого года было положительным и в среднем равнялось 134 млн долларов в месяц. В то же время во втором полугодии предыдущего года было отрицательным — 1,3 млрд долларов в месяц.

"Мы прозрачны и последовательны в своих действиях. Но хотим соответствующих действий со стороны бизнеса. Ведь успех валютной либерализации во многом зависит от того, насколько ответственны будут предприятия", — добавил глава Нацбанка.

В начале мая Национальный банк ввел крупнейший пакет смягчения валютных ограничений за время военного положения, касающегося исключительно бизнеса. В НБУ оценили, что это обойдется в 5,5 млрд долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Национальный банк ввел валютные ограничения, сначала сократившие объем золота, который банки могли ввозить в Украину, а затем полностью запретили импорт драгоценного металла. То есть ни один украинский банк не осуществляет импорт золота.

Также мы писали, что Нацбанк обнародовал данные по чистой прибыли после налогообложения, которую получили украинские банки с начала 2024 года. Финучреждениям удалось нарастить прибыль на 18% против аналогичного периода прошлого года.