Курс валют на 17 травня — долар стрімко пішов униз у банках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських банківських установах та обмінниках продовжує знижуватися. За рішенням Національного банку України (НБУ), встановлено на 17 травня 2024 року також нижчий офіційний курс.

Такі дані оприлюднені на порталі НБУ та моніторингових сайтах.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:

долар — 39,43 грн (-0,14);

євро — 42,84 грн (-0,01);

злотий — 10,04 грн (+0,01).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку американська валюта у середньому коштує у купівлі 39,39 грн (-0,09), під час продажу — 39,93 грн (-0,06). Євровалюта коштує у купівлі — 42,68 грн (+0,06), у продажу — 43,40 грн (+0,08).

У ПриватБанку долар у купівлі коштує 39,35 грн (-0,05), під час продажу — 39,95 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 39,30 грн (-0,10), продає — за 39,85 грн (-0,08). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,55 грн (-0,05), у продажу — 40,05 грн (-0,20).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар коштує у купівлі — 39,90 грн (-0,05), у продажу — 40,00 грн (-0,05). Євро коштує у купівлі 43,20 грн (+0,07), у продажу — 43,40 грн (+0,12).

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Нагадаємо, в українських банках населення зберігає 1,85 трлн гривень коштів станом на квітень 2024 року. При цьому популярність гривневих депозитів зростає.

Раніше у квітні 2024 року українські банки змінили ставки за кредитами та депозитами для населення. Вони стали дещо нижчими.