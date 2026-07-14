НБУ раскрыл подробности о банкноте 2000 гривен: когда напечатают и придётся ли менять деньги

Новая купюра номиналом 2000 гривен, Национальный банк Украины. Фото: НБУ, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Новая банкнота номиналом 2000 гривен уже вызвала немало вопросов у украинцев. Одни интересуются, зачем вообще нужна ещё более крупная купюра, если всё больше людей переходят на безналичные расчёты. Другие спрашивают, почему выбрали именно такой номинал и когда новые деньги можно будет увидеть в банках. Национальный банк Украины ответил на самые распространенные вопросы о новой банкноте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Почему не выпустили банкноту номиналом 5000 гривен

Как пояснили в НБУ, при создании новых номиналов центральные банки обычно учитывают несколько факторов: размер экономики, уровень цен, доходы населения и потребность людей в наличных расчетах.

То есть новая купюра должна соответствовать реальной ситуации в стране, а не просто быть «самой крупной из возможных».

В Нацбанке отметили, что вариант с банкнотой номиналом 5000 гривен также рассматривался, но на данный момент наиболее оптимальным для Украины считают именно номинал 2000 гривен.

Когда украинцы смогут увидеть новую купюру

Получить новую банкноту через банки можно будет уже с 4 сентября.

Именно с этой даты Национальный банк начнет передавать новые купюры банковским учреждениям. После этого они постепенно будут попадать к людям в ходе обычных операций. Например, при снятии наличных или обслуживании в банке.

Отдельно менять старые банкноты на новые не нужно. Купюра номиналом 2000 гривен просто постепенно будет появляться в обращении вместе с другими деньгами.

Сколько напечатают новых банкнот

Точное количество банкнот в Национальном банке пока не называют. Там пояснили, что информация об объемах печати банкнот является закрытой до момента официального представления нового номинала.

В то же время известно, что изготовление новых купюр будет происходить в соответствии с планом Банкнотно-монетного двора НБУ. Главная цель — не просто увеличить количество денег у людей, а обновить наличный оборот и постепенно заменить старые и изношенные банкноты.

На первом этапе планируется изготовить несколько миллионов купюр номиналом 2000 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что часть экономистов скептически относится к идее введения банкноты номиналом 2000 гривен. По мнению заместителя директора Национального института стратегических исследований Вячеслава Потапенко, украинцы все реже пользуются наличными, а сбережения чаще хранят в долларах или евро, поэтому практической необходимости в таких изменениях пока нет.

Еще Новини.LIVE сообщали, что украинцам могут усложнить пополнение счетов через терминалы. Крупнейшие операторы платежных терминалов EasyPay и City24 получили от Национального банка рекордные штрафы за нарушение требований финансового мониторинга. На этом фоне планируется ужесточить правила пользования терминалами.