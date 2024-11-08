Зарплата в Украине — НБУ спрогнозировал, когда вырастут доходы граждан

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины прогнозирует выход средней реальной заработной платы на довоенный уровень. Известно, как и когда могут измениться доходы граждан.

Об этом говорится в очередном "Инфляционном отчете" НБУ.

Читайте также:

Как и когда изменятся зарплаты в Украине

Как говорится в отчете, конкуренция на рынке труда за кадры продолжается, поэтому работодатели вынуждены повышать зарплаты.

Нацбанк прогнозирует, что реальная зарплата, учитывая инфляцию, все же вырастет на 14%, превысив довоенный уровень. Ожидается, что на такие показатели выйдет в конце текущего года.

Графика. Источник: НБУ

По данным НБУ, во втором квартале текущего года в среднем реальные зарплаты выросли на 17,6% г/г, а номинальные — более чем на 22% г/г.

Согласно имеющимся косвенным данным, наблюдалось сохранение высоких темпов роста номинальных зарплат в третьем квартале.

Графика. Источник: Минэкономики

Как отметил регулятор, усиление инфляционного давления спровоцировало замедление темпов роста реальной зарплаты. Однако она все же остается на высоком уровне, что в целом поддерживает частное потребление,

"Ожидается, что уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за существующую рабочую силу", — отмечается в отчете.

Следует отметить, что ранее Нацбанк прогнозировал выход реальной зарплаты на довоенный уровень в 2025 году.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские военные бригады ищут многих специалистов медицинской сферы. В частности нужны фельдшеры для работы на передовой, а зарплату предлагают до 128 тыс. грн.

Также мы писали, что некоторые компании из-за дефицита кадров приглашают граждан даже без опыта работы. Оплату труда предлагают выше средней в стране.