Зарплата в Україні — НБУ спрогнозував, коли зростуть доходи громадян

Гроші у гаманці. Фото: УНІАН

Національний банк України (НБУ) прогнозує вихід середньої реальної заробітної плати на довоєнний рівень. Відомо, як і коли можуть змінитися доходи громадян.

Про це йдеться у черговому "Інфляційному звіті" НБУ.

Читайте також:

Як і коли зміняться зарплати в Україні

Як зазначається у звіті, конкуренція на ринку праці за кадри триває, тому роботодавці вимушені підвищувати зарплати.

Нацбанк прогнозує, що реальна зарплата, враховуючи інфляцію, все ж зросте на 14%, перевищивши довоєнний рівень. Очікується, що на такі показники вийде наприкінці поточного року.

Графіка. Джерело: НБУ

За даними НБУ, у другому кварталі поточного року в середньому реальні зарплати зросли на 17,6% р/р, в номінальні — на понад 22% р/р.

Відповідно до наявних непрямих даних, спостерігалося збереження високих темпів зростання номінальних зарплат у третьому кварталі.

Графіка. Джерело: Мінекономіки

Як зазначив регулятор, посилення інфляційного тиску спровокувало сповільнення темпів зростання реальної зарплатні. Проте вона все ж залишається на високому рівні, що загалом підтримує приватне споживання,

"Очікується, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за наявну робочу силу", — наголошується у звіті.

Варто зауважити, що раніше Нацбанк прогнозував вихід реальної зарплати на довоєнний рівень у 2025 році.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військові бригади шукають багато фахівців медичної сфери. Зокрема, потрібні фельдшери для роботи на передовій, а зарплату пропонують до 128 тис. грн.

Також ми писали, що деякі компанії через дефіцит кадрів запрошують громадян навіть без досвіду роботи. Оплату праці пропонують вищу за середню в країні.