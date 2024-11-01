Гривны старых образцов в Украине изымут из обращения — детали от НБУ

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 ноября из наличного обращения начнут изымать купюры старых образцов номиналами 50 и 200 гривен. До полного вывода их в дальнейшем будут считать действительным платежным средством.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

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Вывод из обращения купюр с 1 ноября

По планам Нацбанка, с ноября стартует новая кампания по осовремениванию купюр, давно находящихся в обращении. Начнется вывод из оборота купюр номиналов 50 и 200 грн.

Ожидается, что старые образцы будут постепенно заменены на аналогичные купюры нового поколения, начиная с 2014 года выпуска.

В НБУ отметили, что банкноты старого образца параллельно будут оставаться действительными платежными средствами. Ими можно рассчитываться без ограничений. Требования самостоятельного обмена нет.

Старые и новые купюры. Источник: НБУ

Также с августа текущего начали изымать из обращения самую популярную в стране банкноту — номиналом в 500 гривен, 2003–2007 годов выпуска. Такие купюры тоже заменяют на банкноты образца, напечатанные после 2014 года.

Как отметили в Нацбанке, главная цель такого решения — стремление улучшить качество наличных денег в обращении, учитывая износ распространенных купюр старого образца. Таким банкнотамм уже около 18 лет, однако из них восемь — в обращении параллельно с купюрами нового поколения.

Что еще стоит знать

Напомним, на аукционе в Соединенных Штатах ушла с "молотка" чрезвычайно уникальная монета, которых в мире насчитывается всего две. Стоимость составила 500 тыс. долларов.

Ранее мы писали, что в Украине вырос объем кассовых оборотов банков как по поступлениям, так и по выдаче с начала 2024 года. Показатель в среднем на 11% превышает объем довоенного 2021 года.