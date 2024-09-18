Курс валют сьогодні, 18 вересня — наскільки зріс долар, євро та злотий

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у фінустановах та обмінниках зростає 18 вересня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також оновив офіційний курс у бік підвищення.

Про це пише пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

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Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,41 грн (+0,09);

євро — 46,12 грн (0,24);

злотий — 10,81 грн (+0,07).

Динаміка курсу долара та євро. Скриншот із сайту НБУ

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 41.27 грн (+0,028), у продажу — 41.77 грн (+0.07). Євровалюта у купівлі коштує — 45.827 грн (+0,124), у продажу — 46.51 грн (+0,12).

ПриватБанк долар купує за 41.070 грн (+0.020), продає — 41.67 грн (+0,020). У Райффайзен Банку купують за 41.250 грн (+0,00), продають — за 41.64 грн (+0,01). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41.25 грн (+0,50), під час продажу — 41.75 грн (+0,50).

Середньозважений готівковий курс валют у банках та пунктах обміну. Скриншот із сайту Minfin

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,70 грн (+0,05), у продажу — 41,80 грн (+0,01). Євровалюта у купівлі коштує 46,40 грн (+0,13), у продажу — 46,60 грн (+0,18).

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Оцінка експерта

"Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівель і продажів від 44,80 до 46,65 гривень. В обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в набагато вужчих межах від 45,00 до 46,50 гривень", — пояснив фінансовий аналітик Олексій Козирєв.

За його прогнозом, більшість обмінників фінкомпаній і банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро - у межах від 20 до 40 копійок.