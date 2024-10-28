Курс доллара, евро и злотого сегодня, 28 октября

НБУ повысил курс доллара, евро и злотого — какая стоимость
Курс валют сегодня, 28 октября, по данным НБУ снова меняется. По состоянию на утро доллар, европейская валюта и польский злотый подорожали.
Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.
Курс доллара, евро и злотого
Так, Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:
- доллар — 41,31 грн (+0,05);
- евро — 44,71 грн (+0,17);
- злотый — 10,28 грн (+0,03).
Курс валют в банках
По данным портала Kurs, на наличном рынке доллар не изменился. Стоит в среднем при покупке 41,49 грн (0,00), в продаже — 41,54 грн (0,00). Евровалюта при покупке стоит — 45,01 грн (0,00), в продаже — 45,15 грн (-0,01).
ПриватБанк доллар покупает за 40,90 грн (0,00), продает — за 41,50 грн (0,00). В Райффайзен Банке покупают за 41,05 грн (0,00), продают — за 41,54 грн (+0,04). В Ощадбанке стоит при покупке 41,15 грн (0,00), при продаже — 41,75 грн (0,00).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По информации Minfin, в обменниках доллар при покупке стоит 41,50 грн (0,00), в продаже — 41,54 грн (0,00). Евровалюта в покупке стоит 45,00 грн (0,00), в продаже — 45,15 грн (0,00).
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Напомним, что в Международном валютном фонде (МВФ) дали прогноз по ситуации на валютном рынке Украины. Так, в следующем году среднегодовой курс гривны по отношению к доллару в Украине, по оценкам фонда, составит 45,0 грн за доллар.
Также мы писали, что курс доллара США не будет стоять на месте и через несколько лет превысит отметку в 50 гривен. В частности, в 2029 году ожидается, что стоимость доллара достигнет уже 51,7 грн.
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