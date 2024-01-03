Кредиты во время войны — в Украине растет количество должников

Здание Национального банка. Фото: NBU

В Украине вырос объем неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе за время полномасштабного вторжения. Доля подскочила до 44% на начало октября 2023 года, до 359 млрд гривен.

Об этом говорится в декабрьском отчете о финансовой стабильности, передает пресс-служба Национального банка.

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Согласно исследованию специалистов Нацбанка по структуре неработающего портфеля банковской системы и перспективам восстановления платежеспособности заемщиков, война прервала тенденцию снижения NPL (уровень неработающих кредитов).

Чтобы определить факторы кредитных потерь в корпоративном портфеле, НБУ опросил 20 банков, являющихся участниками оценки устойчивости нынешнего года и учел сведения о кредитах, признанных дефолтными в результате оценки качества активов (AQR).

Как следует из исследования, около трети "военных" NPL (кредитов, ставших неработающими за период полномасштабной войны) были спровоцированы повреждениями, разрушениями или оккупацией производственных мощностей.

60% — в связи с финансовыми сложностями клиентов, прямо не вызванными оккупацией или разрушениями. Такие клиенты имеют самые высокие шансы по сравнению с другими восстановить график обслуживания кредитов с восстановлением экономики.

Также в исследовании пришли к выводу, что перспективы восстановления платежеспособности должников, большая часть активов которых потеряна или расположена на оккупированных территориях или "горячих точках", банки оценивают пессимистично. Соответствующие кредиты зарезервированы более чем на 77%.

В то же время, более трех четвертей клиентов-заемщиков, мощности которых не затронули военные действия, в дальнейшем обслуживают долг после реструктуризации NPL, часто вместе с телом кредита.

В целом банки вовремя оценивают кредитные потери и должным образом отражают — 55% проверенных кредитов признали дефолтными до просрочки задолженности более чем на 90 дней.

"Имея опыт предыдущих кризисов, банки повысили стандарты кредитования и проактивны в реструктуризациях. В настоящее время уже реструктурировано 73 млрд грн или более 89% признанных к оценке устойчивости "военных" NPL", — отмечается в исследовании рынка.

Что еще стоит знать

Напомним, с января этого года небанковские финансовые учреждения начнут работать по новым правилам. А именно – "небанки" должны раскрывать условия потребительского кредитования на официальных сайтах и в рекламной продукции.

Также мы писали, что в 2024 году в Украине предполагается активизация кредитования, в частности, банки планируют акцентировать внимание на предоставлении автокредитов, ипотеки и займов малому и среднему бизнесу. Прогнозируется, что ставки снизятся на 2-4% в зависимости от вида кредита, срока уплаты и размера первоначального взноса. Ключевым условием для снижения процентов по кредитам станет падение учетной ставки НБУ.