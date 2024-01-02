Кредитування в Україні — небанки мусять розкривати всі умови кредитів

Гривневі купюри. Фото: Today

З січня цього року небанківські фінансові установи почнуть працювати за новими правилами. А саме — "небанки" повинні розкривати умови споживчого кредитування на офіційних сайтах та в рекламній продукції.

Відповідна постанова Національного банку набула чинності, повідомляє "Економічна правда".

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Нацбанк ухвалив відповідне рішення у жовтні 2023 року. Компаніям надали час на адаптацію до нових умов праці.

За оновленими вимогами, на офіційних сайтах небанківських фінустанов повинні бути розкриті суттєві характеристики послуги з надання споживчих кредитів:

розмір кредиту;

термін кредитування;

відсоткова ставка;

витрати, що пов'язані з кредитуванням;

порядок розрахунку відсоткової ставки;

механізм надання кредиту;

схема погашення кредиту;

наслідки невиконання зобов'язань за кредитами.

Відповідну інформацію потрібно розмістити в легкодоступному для клієнтів місці, на головній сторінці офіційного сайту, в розділі, який присвячений споживчому кредитуванню.

Окрім того, небанківські фінустанови муситимуть попереджати клієнтів про ризики та наслідки в разі невиконання споживачем обов'язків відповідно до договору про споживчий кредит.

У разі розміщення даних про кредитування на інших сайтах фінустанова повинна забезпечити розміщення гіперпосилань на свій сайт з вичерпним переліком умов позики.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Національному банку України (НБУ) підтримали рішення щодо нового зниження облікової ставки. Цього разу ключова відсоткова ставка опустилась не надто сильно.

Також ми писали, що в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.