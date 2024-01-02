Кредитування в Україні — небанки мусять розкривати всі умови кредитів

В Україні "небанки" почнуть розкривати умови кредитів — запрацював закон
З січня цього року небанківські фінансові установи почнуть працювати за новими правилами. А саме — "небанки" повинні розкривати умови споживчого кредитування на офіційних сайтах та в рекламній продукції.
Відповідна постанова Національного банку набула чинності, повідомляє "Економічна правда".
Нові правила небанків
Нацбанк ухвалив відповідне рішення у жовтні 2023 року. Компаніям надали час на адаптацію до нових умов праці.
За оновленими вимогами, на офіційних сайтах небанківських фінустанов повинні бути розкриті суттєві характеристики послуги з надання споживчих кредитів:
- розмір кредиту;
- термін кредитування;
- відсоткова ставка;
- витрати, що пов'язані з кредитуванням;
- порядок розрахунку відсоткової ставки;
- механізм надання кредиту;
- схема погашення кредиту;
- наслідки невиконання зобов'язань за кредитами.
Відповідну інформацію потрібно розмістити в легкодоступному для клієнтів місці, на головній сторінці офіційного сайту, в розділі, який присвячений споживчому кредитуванню.
Окрім того, небанківські фінустанови муситимуть попереджати клієнтів про ризики та наслідки в разі невиконання споживачем обов'язків відповідно до договору про споживчий кредит.
У разі розміщення даних про кредитування на інших сайтах фінустанова повинна забезпечити розміщення гіперпосилань на свій сайт з вичерпним переліком умов позики.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше у Національному банку України (НБУ) підтримали рішення щодо нового зниження облікової ставки. Цього разу ключова відсоткова ставка опустилась не надто сильно.
Також ми писали, що в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.
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