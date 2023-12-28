Відсотки за кредитами в банках зміняться — чого чекати у 2024 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році в Україні передбачається активізація кредитування, зокрема, банки планують акцентувати увагу на наданні автокредитів, іпотеки та позик малому та середньому бізнесу. Прогнозується, що ставки знизяться на 2-4% залежно від виду кредиту, терміну сплати та розміру початкового внеску. Ключовою умовою для зниження відсотків за кредитами стане падіння облікової ставки Національного банку України (НБУ).

Про це OBOZ.UA розповіла перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмитрієва.

Читайте також:

На скільки знизилася облікова ставка у цьому році

За словами експертки, у 2023 році облікова ставка вже знизилася з 25% до 15%, що дозволило банкам залучати більш доступні ресурси, відновлювати кредитні програми, заморожені через воєнний конфлікт, та впроваджувати нові напрями кредитування. Прогнозується, що до 2024 року облікова ставка може скоротитися до 12-14%.

"Саме це спонукатиме комбанки до активнішого розвитку кредитних програм за більш привабливими умовами для клієнтів... Запити громадян на той чи інший вид кредиту за прийнятними умовами майже невичерпні. У 2024 році будь-які позитивні зміни в кредитних умовах будуть обумовлені виключно економічними факторами", — додала Дмитрієва.

На скільки зменшились відсотки за кредитами у другому півріччі 2023 року

Експертка також підрахувала, що зменшення відсотків за кредитами з другого півріччя-2023 в середньому становило вже 4%. Зокрема:

Ставки за іпотечними кредитами впали в середньому на 3%, переважно через зниження вартості кредитів, що надаються в рамках партнерських програм девелоперів та банків на первинному ринку житла.

Ставки за автокредитами на нові автомобілі зменшилися на 3-5%, стимулюючи попит на транспортні засоби серед покупців.

Ставки за споживчими кредитами на придбання товарів широкого вжитку скоротилися в середньому на 4%, що сприяло зростанню обсягів покупок різноманітних товарів і послуг.

Як буде розвиватися кредитування у наступному році

У 2024 році важливим елементом розвитку кредитування буде активна участь комерційних банків у впровадженні ряду державних кредитних програм, таких як:

Кредитування малих та середніх підприємств "5-7-9": сприяння розвитку бізнесу через надання кредитів з вигідними умовами.

"Доступний факторинг": надання беззаставного фінансування для мікро-, малого та середнього бізнесу з можливістю відстрочення платежів за компенсаційною ставкою (13% річних, строком до 360 днів).

Програми з енергомодернізації будинків "Енергодом": фінансування проєктів, спрямованих на підвищення енергоефективності житлових об'єктів.

Пільгова іпотека "єОселя": надання спеціальних умов для отримання іпотеки з низькими відсотковими ставками.

Розробка спеціальних компенсаторних програм з органами місцевої влади: спрощення умов погашення кредитів або відшкодування частини суми кредиту чи відсотків за ним в рамках спеціальних угод з місцевими органами влади.

Нагадаємо, що українцям надали можливість платити майже втричі менші річні відсотки за споживчими мікрокредитами. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.