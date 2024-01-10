Банки в Украине — НБУ обнаружил некоторые проблемы с капиталом

Здание Национального банка. Фото: NBU

На украинском банковском рынке некоторые финучреждения имеют проблемы с капиталом. Среди таких банков — один государственный.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

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Какие банки имеют проблемы с капиталом

Как говорится в итогах оценки устойчивости 20 крупнейших банков, Нацбанк выделил три финучреждения, которые нуждаются в докапитализации:

государственный Укрэксимбанк;

Правэкс Банк;

МТБ Банк.

Регулятор определил потребность в докапитализации этих банков в 10 млрд гривен по результатам оценки устойчивости на следующие три года в рамках базового макроэкономического сценария.

"Сумма нужна для достижения целевых уровней достаточности капитала, которые будут гарантировать соблюдение банками нормативных значений в прогнозном периоде", — пояснили в НБУ.

Достаточность регулятивного капитала Укрэксимбанка составила на 1 апреля 2023-го 5,93% при нормативе не менее 10%, основного капитала — 2,98% при потребности в 7%. Показатели в МТБ — 7,71% и 6%, в Правэкс Банке — 15,61% и 14,39% соответственно.

"Банки, для которых установлены повышенные необходимые уровни нормативов достаточности капитала, в ближайшее время должны представить в Национальный банк программы реструктуризации или капитализации", — добавили в Нацбанке.

Также сообщается, что 15 финучреждений не испытывают проблем с достаточностью капитала. В частности, государственным "Сенс Банку" и "Укргазбанку" удалось до начала декабря довести до необходимого уровня для соблюдения нормативов адекватности капитала.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские банки на фоне роста спроса наращивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует завоз золота на 7-8 млн долларов.

Также мы писали, что в Украине вырос объем неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе за время полномасштабного вторжения. Доля подскочила до 44% на начало октября 2023 года, до 359 млрд гривен.