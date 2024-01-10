Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow НБУ назвал банки, у которых проблемы с капиталом arrow

НБУ назвал банки, у которых проблемы с капиталом

10 января 2024 10:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки в Украине — НБУ обнаружил некоторые проблемы с капиталом
Здание Национального банка. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском банковском рынке некоторые финучреждения имеют проблемы с капиталом. Среди таких банков — один государственный.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

Читайте также:

Какие банки имеют проблемы с капиталом

Как говорится в итогах оценки устойчивости 20 крупнейших банков, Нацбанк выделил три финучреждения, которые нуждаются в докапитализации:

  • государственный Укрэксимбанк;
  • Правэкс Банк;
  • МТБ Банк.

Регулятор определил потребность в докапитализации этих банков в 10 млрд гривен по результатам оценки устойчивости на следующие три года в рамках базового макроэкономического сценария.

"Сумма нужна для достижения целевых уровней достаточности капитала, которые будут гарантировать соблюдение банками нормативных значений в прогнозном периоде", — пояснили в НБУ.

Достаточность регулятивного капитала Укрэксимбанка составила на 1 апреля 2023-го 5,93% при нормативе не менее 10%, основного капитала — 2,98% при потребности в 7%. Показатели в МТБ — 7,71% и 6%, в Правэкс Банке — 15,61% и 14,39% соответственно.

"Банки, для которых установлены повышенные необходимые уровни нормативов достаточности капитала, в ближайшее время должны представить в Национальный банк программы реструктуризации или капитализации", — добавили в Нацбанке.

Также сообщается, что 15 финучреждений не испытывают проблем с достаточностью капитала. В частности, государственным "Сенс Банку" и "Укргазбанку" удалось до начала декабря довести до необходимого уровня для соблюдения нормативов адекватности капитала.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские банки на фоне роста спроса наращивают объемы ввоза наличной валюты. Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует завоз золота на 7-8 млн долларов.

Также мы писали, что в Украине вырос объем неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе за время полномасштабного вторжения. Доля подскочила до 44% на начало октября 2023 года, до 359 млрд гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме