НБУ планирует создать "черный список" клиентов банков — кто туда попадет

Здание НБУ. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины планирует ввести реестр, куда будут вносить лиц, которые использовали свои карты для мошеннических схем. Попадание в "черный список" будет иметь серьезные последствия для нарушителей.

Об этом рассказал заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник в интервью для "NV Бизнес".

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"НБУ завершает разработку законопроекта по платежной дисциплине. Он создает реестр, куда будут вносить лиц, которые продавали персональные данные или использовали свои карты для схем, и субъектов хозяйствования, у которых установлены факты мискодинга. Это ограничит их финансовые возможности, но не исключит из системы", — сообщил Дмитрий Олейник.

Что грозит украинцам, которые попадут в реестр

Планируется, что распорядителем реестра будет выступать Нацбанк Украины. Однако отвечать за его наполнение и внесенные данные будут банки и поставщики платежных услуг.

Попадание в этот реестр наложит на пользователя определенные ограничения. В частности такие лица смогут осуществлять переводы только в пределах установленных лимитов.

Заместитель председателя НБУ отметил, что не только люди в трудном положении продают персональные данные или используют собственные карты для мошеннических схем. Проблема касается также и молодежи, которая сознательно нарушает платежную дисциплину. Это, по словам чиновника, может повлиять на будущую карьеру или негативно оценено при поступлении на госслужбу, или возможность в дальнейшем получать кредиты.

Какие еще изменения запланировал Нацбанк

Уже осенью 2025 года в Украине могут измениться требования к денежным переводам. Проект постановления, которое это предусматривает, недавно был опубликован на сайте регулятора. Согласно документу, банки планируют обязать передавать эмитентам информацию как о плательщике, так и о получателе.

Речь идет о таких данных:

для компаний — код ЕГРПОУ;

для физических лиц — полный номер платежного инструмента.

Кроме того, планируется уточнить требования к формированию платежных инструкций банками и определить обязательные реквизиты. Для онлайн-платежей банки будут обязаны предоставлять плательщикам полное наименование еще до начала инициации перевода.

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