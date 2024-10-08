НБУ оценил потребительские настроения — как изменился спрос в сентябре

Покупатели в магазине. Фото: Novus

В сентябре 2024 года потребительский спрос в Украине оставался устойчивым, несмотря на незначительное ухудшение потребительских настроений и рост инфляции. Частично это продиктовано понижением длительности воздушных тревог и влиянием курсового фактора.

Об этом идет речь в сентябрьском отчете Национального банка Украины (НБУ).

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Как отмечают в Нацбанке, в сентябре поддержали торговлю понижение продолжительности воздушных тревог и продление сезона школьных закупок.

В частности, уровень онлайн-заказов товаров хоть и ниже начала года, однако все равно высок. По сравнению с февралем 2022 года выше на около 180%. В то же время, в начале года по сравнению с довоенным уровнем был выше на 240%.

Графика. Источник: НБУ

Продажи новых автомобилей в сентябре снизились на 30% за месяц и на 1,7% за год после стремительного роста в августе на фоне ожидаемых налоговых изменений.

Графика. Источник: НБУ

В то же время, Национальный банк фиксирует незначительное ухудшение потребительских настроений, однако спрос остается достаточно стабильным.

Графика. Источник: НБУ

Дальнейший рост ритейла сдерживает дефицит кадров и ухудшение ситуации в юго-восточных регионах, добавили в НБУ.

Рост цен на продовольственные товары в сентябре

Как отмечает регулятор, в августе продовольственная инфляция стремительно ускорилась из-за резкого роста цен на сырые продукты на фоне снижения предложения продовольственной продукции в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Значительно быстрее росли цены на обработанные пищевые продукты как из-за подорожания сырья, так и больших затрат компаний на энергообеспечение и оплату труда.

Активно дорожали и непродовольственные товары, прежде всего из-за влияния курсового фактора. Цены на одежду и обувь снижались быстрее, вероятно из-за усиления конкуренции между продукцией импортного и производства. В то время, как темпы роста цен на услуги выросли под давлением производственных затрат бизнеса.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года резко подорожал популярный среди украинцев продукт. Речь идет о свинине, цена на которую выросла до 203,5 грн/кг.

Также больше всего за год повысились цены на овощи борщового набора (капуста, картофель, морковь) и тепличные огурцы и томаты. Против прошлого года подорожание составляет от 20 до 100%. Так, на 202% за год выросла стоимость картофеля, на 128% — моркови, на 103% — свеклы.