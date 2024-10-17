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НБУ анонсировал продажу двух государственных банков — что ждет вкладчиков

17 октября 2024 12:33
Ксения Симонова - Редактор
Государственные банки Украины продадут — НБУ назвал условия
Здание НБУ. Фото: bank.gov.ua
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году в случае улучшения ситуации с безопасностью выставят на продажу два государственных банка. Приватизация предусмотрена в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом рассказал глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный, пишет "Интерфакс-Украина".

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Он отметил, что в меморандуме с МВФ говорится о приоритетности приватизации двух государственных банков: "Укргазбанк" и "Сенс Банк".

Ожидается, что принятый парламентом проект закона о приватизации госбанков создаст дополнительные возможности и простор для диалога с частными инвесторами.

"В соответствии с меморандумом с МВФ Сенс Банк и Укргазбанк — это два приоритетных банка для начала процесса приватизации с привлечением консультанта, который позволит выбрать лучшие варианты. Поэтому очень надеюсь, что 2025 год принесет хорошие новости", — сообщил руководитель НБУ.

По его словам, проведенная регулятором оценка устойчивости показала, что все банки находятся в "нормативной сетке".

"Мы прошли, как говорится, на мягких лапах ответственный этап перехода к новой структуре капитала. Банковская система операционно-доходная, наращивает аппетит к кредитованию. В структуре доходов банков удельный вес доходов от кредитования растет",— добавил глава Нацбанка.

По мнению Пышного, рост кредитного портфеля на 20% в год вместе с операционной устойчивостью говорит о том, что украинская банковская система может стать привлекательной для инвесторов.

Как известно, государство планировало снизить свое присутствие в банковском секторе. Рассматривали продажу ПриватБанка, однако решение из-за войны отложили. Сообщалось также, что приватизация государственных банков никоим образом не скажется на вкладчиках.

Что еще стоит знать

Напомним, госфинучреждение "Ощадбанк" предупредило клиентов о "неприятном сюрпризе" в виде возможного автоматического списания средств со счетов в рамках заключенных договоров. В банке сообщили, в каких случаях подобное возможно и как поступить.

Также мы писали, что государственный ПриватБанк блокирует доступ ко всем счетам клиентов, которые находятся за границей как беженцы. Одна из клиенток возмущена цинизмом государственной политики в отношении своих граждан, ведь финучреждение не направило ни одного предупреждения.

продажа Андрей Пышный банки НБУ финансы

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