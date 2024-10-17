Государственные банки Украины продадут — НБУ назвал условия

НБУ анонсировал продажу двух государственных банков — что ждет вкладчиков
В 2025 году в случае улучшения ситуации с безопасностью выставят на продажу два государственных банка. Приватизация предусмотрена в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ).
Об этом рассказал глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный, пишет "Интерфакс-Украина".
Детальнее о продаже госбанков
Он отметил, что в меморандуме с МВФ говорится о приоритетности приватизации двух государственных банков: "Укргазбанк" и "Сенс Банк".
Ожидается, что принятый парламентом проект закона о приватизации госбанков создаст дополнительные возможности и простор для диалога с частными инвесторами.
"В соответствии с меморандумом с МВФ Сенс Банк и Укргазбанк — это два приоритетных банка для начала процесса приватизации с привлечением консультанта, который позволит выбрать лучшие варианты. Поэтому очень надеюсь, что 2025 год принесет хорошие новости", — сообщил руководитель НБУ.
По его словам, проведенная регулятором оценка устойчивости показала, что все банки находятся в "нормативной сетке".
"Мы прошли, как говорится, на мягких лапах ответственный этап перехода к новой структуре капитала. Банковская система операционно-доходная, наращивает аппетит к кредитованию. В структуре доходов банков удельный вес доходов от кредитования растет",— добавил глава Нацбанка.
По мнению Пышного, рост кредитного портфеля на 20% в год вместе с операционной устойчивостью говорит о том, что украинская банковская система может стать привлекательной для инвесторов.
Как известно, государство планировало снизить свое присутствие в банковском секторе. Рассматривали продажу ПриватБанка, однако решение из-за войны отложили. Сообщалось также, что приватизация государственных банков никоим образом не скажется на вкладчиках.
Что еще стоит знать
Напомним, госфинучреждение "Ощадбанк" предупредило клиентов о "неприятном сюрпризе" в виде возможного автоматического списания средств со счетов в рамках заключенных договоров. В банке сообщили, в каких случаях подобное возможно и как поступить.
Также мы писали, что государственный ПриватБанк блокирует доступ ко всем счетам клиентов, которые находятся за границей как беженцы. Одна из клиенток возмущена цинизмом государственной политики в отношении своих граждан, ведь финучреждение не направило ни одного предупреждения.
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