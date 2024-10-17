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НБУ анонсував продаж двох державних банків — що чекає на вкладників

17 жовтня 2024 12:33
Ксенія Симонова - Редактор
Державні банки України продадуть — НБУ назвав умови
Будівля НБУ. Фото: bank.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

У 2025 році у разі покращення безпекової ситуації виставлять на продаж два державні банки. Приватизація передбачена у меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це розповів голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний, пише "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що у меморандумі з МВФ йдеться про пріоритетність приватизації двох державних банків: "Укргазбанк" та "Сенс Банк".

Очікується, що ухвалений парламентом проєкт закону про приватизацію держбанків створить додаткові можливості та простір для діалогу з приватними інвесторами.

"Відповідно до меморандуму з МВФ Сенс Банк та Укргазбанк — це два пріоритетні банки для початку процесу приватизації із залученням консультанта, який дозволить обрати найкращі варіанти. Тому дуже сподіваюся, що 2025 рік принесе хороші новини", — повідомив керівник НБУ.

За його словами, проведена регулятором оцінка стійкості засвідчила, що всі банки перебувають у "нормативній сітці".

"Ми пройшли, як-то кажуть, на м’яких лапах відповідальний етап переходу до нової структури капіталу. Банківська система операційно-прибуткова, нарощує апетит до кредитування. В структурі доходів банків питома вага доходів від кредитування зростає", — додав голова Нацбанку.

На переконання Пишного, зростання кредитного портфеля на 20% на рік разом із операційною стійкістю говорить про те, українська банківська система може стати привабливою для інвесторів.

Як відомо, держава планувала знизити свою присутність у банківському секторі. Розглядали продаж ПриватБанку, проте рішення через війну відклали. Повідомлялося також, що приватизація державних банків жодним чином не має позначитися на вкладниках.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держфінустанова "Ощадбанк" попередила клієнтів про "неприємний сюрприз" у вигляді можливого автоматичного списання коштів з рахунків в рамках укладених договорів. У банку повідомили, у яких випадках подібне можливе та як діяти.

Також ми писали, що державний "ПриватБанк" блокує доступ до всіх рахунків клієнтів, які перебувають за кордоном як біженці. Одна з клієнток обурена цинізмом державної політики щодо своїх громадян, адже фінустанова не надіслала жодного попередження.

продаж Андрій Пишний банки НБУ фінанси

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