Пенсії у 2026 році — які види та особливості призначення для працівників Нацполіції

В Україні призначення пенсії для працівників Національної поліції відбувається за особливими правилами. Зокрема, відомо, коли саме можна претендувати на відповідні виплати, чи мають право отримувати пенсію ті, хто повернувся на службу після звільнення, та інші умови у 2026 році.

Про це йдеться у матеріалах головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в Донецькій області.

Особливості призначення пенсії для працівників Нацполіції

За інформацією ПФУ, питання призначення пенсії для працівників Нацполіції регулює закон № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Йдеться про працівників таких структурних підрозділів:

кримінальної поліції;

патрульної поліції;

органів досудового розслідування;

поліції охорони;

спеціальної поліції;

поліції особливого призначення;

інших підрозділів, діяльність яких спрямована на виконання завдань поліції/забезпечення її функціонування.

Згідно з чинними правилами, пенсії працівникам поліції можуть призначатися виключно після їх звільнення. Таким чином, у разі повторного вступу на службу громадянина — нарахування пенсії припиняють, а в разі повторного звільнення — пенсію поновлюють. При цьому поновлена пенсія буде призначена з урахуванням загальної вислуги років на час останнього звільнення працівника.

Однак виплату пенсії можуть не припинити, якщо особу:

було призвано на контрактну військову службу;

прийняли на службу у підрозділи поліції особливого призначення.

За даними фонду, періоди проходження служби працівником поліції зараховуються:

у страховий стаж;

до стажу роботи за спеціальністю;

до вислуги років;

до стажу держслужби.

Зокрема, посади, службу на яких зараховують до вислуги років, прописані у статті 78 закону № 580-VIII.

Які існують види поліцейських пенсій

Органи Пенсійного фонду призначають кілька видів виплат для працівників Національної поліції. Існують пенсії за вислугу років, з інвалідністю та у зв’язку з втратою годувальника.

Зокрема, пенсію за вислугу років призначають, якщо особу було звільнено з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і є термін вислуги понад 25 календарних років. Також такий вид пенсії призначають, якщо на день звільнення зі служби громадянину виповнилося 45 років, є стаж у щонайменше 25 років, з яких не менше 12 з половиною років припадають на службу в поліції, органах внутрішніх справ або військову службу.

Пенсію з інвалідності призначають, якщо працівник поліції отримав такий статус у результаті поранення, контузії, каліцтва чи хвороби під час виконання службових обов’язків/захисту країни. Також такий вид виплат передбачений, якщо інвалідність настала у результаті нещасного випадку, що не пов’язаний із виконанням обов’язків, або захворювання пов’язане з несенням служби.

Пенсію у разі втрати годувальника призначають членам родин поліцейських, які загинули під час виконання службових обов’язків, померли через каліцтво чи хворобу, пов’язану з проходженням служби, загинули/померли/пропали безвісти під час несення служби або згодом, якщо смерть настала через отримані під час служби ушкодження чи хворобу.

Право на таку пенсію мають непрацездатні діти та батьки, дружина/чоловік у разі втрати основного джерела засобів до існування.

Пенсії з інвалідності та в разі втрати годувальника призначають незалежно від тривалості служби.

