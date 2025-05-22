Студенты на аспирантуре в 2025 году — могут ли они оформить налоговую скидку

Студенты в аудитории. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У украинских студентов, если они платят за обучение, есть возможность вернуть часть денег в виде налоговой скидки. Такое право есть, в частности, у налогоплательщика во время обучения в аспирантуре.

Об этом рассказали в Главном управлении Государственной налоговой службы в Донецкой области.

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Как отмечается, такое лицо считается соискателем высшего образования, поэтому оно может оформить налоговую скидку. Таким образом студенту возместят часть денег, которые тратились в пользу учебного заведения за обучение в аспирантуре за каждый полный или неполный месяц обучения в течение отчетного налогового года.

"Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, которая подается по 31 декабря включительно следующего за отчетным налогового года", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Государство в 2025 году компенсирует налоги физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые сдают в аренду жилье внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и занимаются соответствующей деятельностью.

Налоговые компенсации рассчитываются индивидуально, с учетом:

выбранной системы налогообложения;

стоимости аренды, учитывая социальные нормативы и региональные различия цен.

Ранее мы рассказывали, что в Украине для продавцов и покупателей недвижимости заработали новые правила налогообложения. Отныне граждане должны внимательнее анализировать финансовые аспекты операций. Узнавайте также, может ли получить налоговую скидку человек, который служит в ВСУ.