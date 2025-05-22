Студенти на аспірантурі у 2025 році — чи можуть вони оформити податкову знижку

Студенти в авдиторії. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В українських студентів, якщо вони платять за навчання, є можливість повернути частину грошей у вигляді податкової знижки. Таке право є, зокрема, у платника податків під час навчання в аспірантурі.

Про це розповіли у Головному управління Державної податкової служби у Донецькій області.

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Як зазначається, така особа вважається здобувачем вищої освіти, тому вона може оформити податкову знижку. Таким чином студенту відшкодують частину грошей, які витрачалися на користь закладу освіти за навчання в аспірантурі за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.

"Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Держава у 2025 році компенсує податки фізичним особам та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які здають в оренду житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та займаються відповідною діяльністю.

Податкові компенсації розраховуються індивідуально, з урахуванням:

обраної системи оподаткування;

вартості оренди, враховуючи соціальні нормативи та регіональні відмінності цін.

Раніше ми розповідали, що в Україні для продавців та покупців нерухомості запрацювали нові правила оподаткування. Відтепер громадяни повинні уважніше аналізувати фінансові аспекти операцій. Дізнавайтесь тако, чи може отримати податкову знижку людина, яка служить у ЗСУ.