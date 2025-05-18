Компенсація податків у 2025 році — що про це відомо

Компенсація податків — хто може отримати у 2025 році
Внутрішьно переміщеним особам (ВПО) з обмеженими фінансовими можливостями держава надає субсидію на оренду житла. При цьому на держпідтримку у вигляді сплати податків можуть розраховувати власники квартир чи будинків.
Редакція Новини.LIVE розповідає, що треба про це знати.
Хто може отримати компенсацію
За інформацією Міністерства соціальної політики України, компенсація податків надається: фізичним особам та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які здійснюють відповідну діяльність.
При цьому ФОП на єдиному податку I групи позбавлені права здавати житло в оренду. Також важливо знати, що:
- ФОП на єдиному податку II та III груп можуть здавати житло, якщо мають КВЕД 68.20 "Надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна".
- юридичні особи можуть здавати житло в оренду, але компенсацію їм не виплачують.
"В оренду можна здавати як все житлове приміщення, так і його частину (кімнату)", — зауважили у відомстві.
Також орендодавці, які беруть участь в проєкті надаючи житло для ВПО, отримують додаткові переваги, серед яких:
- зменшення податкового навантаження (покриття державою податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиного податку (ЄП) та військового збору;
- захист інтересів орендодавця, зокрема юридичних осіб, умовами договору оренди;
- мінімальні вимоги до орендодавця;
- спрощена комунікація та можливість подавати документів онлайн, зокрема з-за кордону;
- гарантія платоспроможності орендаря завдяки субсидії від держави.
До того ж держава компенсує орендодавцям податки та збори. Так, податок на дохід фізичної особи (ПДФО), єдиний податок та військовий збір підлягають сплаті з доходу від оренди.
"Компенсація нараховується за кожен місяць, коли була здійснена виплата субсидії", — пояснили у Мінсоці.
При цьому для кожного власника житла, який поставив у заяві позначку про згоду на отримання компенсації податків, компенсація розраховується індивідуально, з урахуванням:
- обраної системи оподаткування;
- вартості оренди, враховуючи соціальні нормативи та регіональні відмінності цін.
Розмір компенсації є наступним:
- для фізичних осіб, ФОПів на загальній системі оподаткування на основі граничної вартості оренди житла із застосуванням ставки ПДФО (18%) та військового збору (5%);
- для ФОПів на єдиному податку II групи розрахунок компенсації проводиться з урахуванням ставки ЄП, військового збору.
Компенсацію виплачує Пенсійний фонд України (ПФУ) щоквартально — на поточний рахунок орендодавця, відкритий в уповноваженому банку, реквізити якого потрібно вказати у договорі оренди.
До слова, дітям переселенців у травні 2025 року надають фіндопомогу для купівлі планшетів. Так благодійники хочуть підтимати маленьких українців, які навчаються дистанційно.
Також відомо, що ВПО користуються держпідтримкою, розмір якої складає від 2 до 3 тис. грн. Нещодавно ми пояснювали, чи скасують цю виплату переселенцям за купівлю валюти.
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