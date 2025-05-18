Компенсація податків у 2025 році — що про це відомо

Купюри по 500 гривень. Фото: УНІАН

Внутрішьно переміщеним особам (ВПО) з обмеженими фінансовими можливостями держава надає субсидію на оренду житла. При цьому на держпідтримку у вигляді сплати податків можуть розраховувати власники квартир чи будинків.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що треба про це знати.

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Хто може отримати компенсацію

За інформацією Міністерства соціальної політики України, компенсація податків надається: фізичним особам та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які здійснюють відповідну діяльність.

При цьому ФОП на єдиному податку I групи позбавлені права здавати житло в оренду. Також важливо знати, що:

ФОП на єдиному податку II та III груп можуть здавати житло, якщо мають КВЕД 68.20 "Надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна".

юридичні особи можуть здавати житло в оренду, але компенсацію їм не виплачують.

"В оренду можна здавати як все житлове приміщення, так і його частину (кімнату)", — зауважили у відомстві.

Також орендодавці, які беруть участь в проєкті надаючи житло для ВПО, отримують додаткові переваги, серед яких:

зменшення податкового навантаження (покриття державою податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиного податку (ЄП) та військового збору;

захист інтересів орендодавця, зокрема юридичних осіб, умовами договору оренди;

мінімальні вимоги до орендодавця;

спрощена комунікація та можливість подавати документів онлайн, зокрема з-за кордону;

гарантія платоспроможності орендаря завдяки субсидії від держави.

До того ж держава компенсує орендодавцям податки та збори. Так, податок на дохід фізичної особи (ПДФО), єдиний податок та військовий збір підлягають сплаті з доходу від оренди.

"Компенсація нараховується за кожен місяць, коли була здійснена виплата субсидії", — пояснили у Мінсоці.

При цьому для кожного власника житла, який поставив у заяві позначку про згоду на отримання компенсації податків, компенсація розраховується індивідуально, з урахуванням:

обраної системи оподаткування;

вартості оренди, враховуючи соціальні нормативи та регіональні відмінності цін.

Розмір компенсації є наступним:

для фізичних осіб, ФОПів на загальній системі оподаткування на основі граничної вартості оренди житла із застосуванням ставки ПДФО (18%) та військового збору (5%);

для ФОПів на єдиному податку II групи розрахунок компенсації проводиться з урахуванням ставки ЄП, військового збору.

Компенсацію виплачує Пенсійний фонд України (ПФУ) щоквартально — на поточний рахунок орендодавця, відкритий в уповноваженому банку, реквізити якого потрібно вказати у договорі оренди.

До слова, дітям переселенців у травні 2025 року надають фіндопомогу для купівлі планшетів. Так благодійники хочуть підтимати маленьких українців, які навчаються дистанційно.

Також відомо, що ВПО користуються держпідтримкою, розмір якої складає від 2 до 3 тис. грн. Нещодавно ми пояснювали, чи скасують цю виплату переселенцям за купівлю валюти.