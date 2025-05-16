Чи є право у військовослужбовця на податкову знижку — українцям пояснили

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

В Україні частина громадян може законно економити гроші на податках. Усе завдяки податковій знижці, оформити яку можна раз на рік.

У Податковій службі в Івано-Франківській області пояснили, чи може отримати податкову знижку у 2025 році військовослужбовець.

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Як зазначають у відомстві, у Податковому кодексі України (ПКУ) не передбачено, що фізичні особи, у тому числі військові, звільняються від:

податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) грошового забезпечення;

грошових винагород та інших виплат, одержаних у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби.

Виняток із правил застосовується лише до сум грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачених законом, які виплачуються з бюджету чи бюджетною установою.

При цьому у пункті 14.1.170 ПКУ йдеться про те, що податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року.

"Враховуючи викладене, військовослужбовець, який отримує грошове забезпечення, не має права на застосування податкової знижки", — йдеться у повідомленні.

Скористатися податковою знижкою можуть фізособи наймані працівники, на отримані впродовж року доходи у вигляді зарплати.

Нагадаємо, що у травні українці повинні виконати певні податкові зобов′язання. Якщо цього не зробити до 20 травня, контролюючий орган може нарахувати штрафи і пеню за прострочення платежів.

Також ми розповідали, що в Україні оподатковують навіть грошові подарунки, якщо переказувати гроші з картки на картку. Відомо, у якому випадку одержувачу доведеться платити податок.