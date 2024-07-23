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Натуральная помощь от ПФУ — кто имеет право и как получить

23 июля 2024 11:46
Ксения Симонова - Редактор
Деньги от ПФУ – кто имеет право на дополнительные выплаты
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о праве некоторых категорий граждан на получение "натуральной помощи". Ее предоставляют в виде денежной компенсации в особых случаях.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Кому предоставляют "натуральную помощь"

Как отмечают в ПФУ, "натуральная помощь" предоставляется в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональном заболевании. Ее предоставляют в виде ежемесячной денежной компенсации.

"Потребность в услугах натуральной помощи определяется в заключении медицинского учреждения (медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК), врачебно-консультативной комиссией (ЛКК)) или в индивидуальной программе реабилитации (ИПР) и потребностями согласно перечню мер по расчету размера ежемесячной денежной компенсации стоимости социальной услуги натуральной помощи пострадавшему в результате несчастного случая на производстве...", — говорится в объяснении фонда.

Как украинцам получить средства

В случае необходимости назначения соцуслуги "натуральной помощи" пострадавшие от несчастных случаев на производстве или профессионального заболевания должны обратиться в Пенсионный фонд, подав соответствующее заявление.

При этом для этого не требуется личное обращение в сервисный центр ПФУ. Это можно сделать онлайн через личный кабинет на портале е-услуг Пенсионного фонда. Для этого нужно:

  • зайти на портал е-услуг ПФУ;
  • авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • в личном кабинете в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбрать опцию "Заявление о предоставлении социальной услуги";
  • ознакомиться с информацией и нажать "Продолжить";
  • выбрать пункт "Заявление о предоставлении социальной услуги натуральной помощи";
  • заполнить все обязательные поля онлайн-формы заявления;
  • ввести данные о лице, являющемся участником обращения, нажать "Сохранить";
  • дать согласие на обработку данных и нажать "Сформировать заявление";
  • проверить данные и нажать "Подписать и отправить в ПФУ".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые граждане могут получать ежемесячную денежную выплату, гарантированную государством, до 21 тыс. грн. Речь идет о лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также о членах семей погибших/умерших граждан из числа таких лиц.

Также мы писали, что украинцы могут получить средства на аренду жилья в ряде городов. Такую помощь оказывает Благотворительный Фонд "Право на защиту" при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

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