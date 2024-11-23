Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Национальный кэшбек — что чаще всего покупают украинцы arrow

Национальный кэшбек — что чаще всего покупают украинцы

23 ноября 2024 08:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Сколько нацкешбека получили украинцы за октябрь — данные Минцифры
Покупатели в супермаркете. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украинцам в ноябре насчитали средства в рамках программы "Национальный кэшбек". Выплаты за прошлый месяц значительно выросли.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Читайте также:

Подробнее о выплатах нацкешбека

По его информации, на 22 ноября украинцы получили на карты "Национального кэшбека" выплаты за октябрь, которые превысили 119 млн грн.

Федоров сообщил, что среди наиболее популярных покупок украинцев были хлеб и кондитерские изделия, молочные продукты, безалкогольные напитки, мясо, косметика и товары для дома. А также:

  • Кешбек засчитывается за 324 тыс. товаров от 1586 украинских производителей.
  • 66% пользователей — это украинцы до 45 лет.
null
Выплаты нацкэшбека за октябрь. Источник: t.me/zedigital

"Присоединяйтесь к Национальному кэшбеку в Дії. Накапливайте средства за покупку украинских товаров и оплачивайте ими коммунальные, медицинские, транспортные и другие услуги. Также кэшбек можно задонатить в помощь Силам обороны или инвестировать в облигации", — призвал Федоров.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине стартовала программа "Национальный кэшбек", к которой можно присоединиться через банк. Кроме того, на эту же карту планируют выдавать тысячу от Зеленского. По словам адвоката Алисы Константин, деньги, которые возвращаются украинцам кэшбеком, также будут обложены налогом, а налоговая будет знать больше об их банковских счетах.

Мы также писали, что в "Ощадбанке" дали советы, как действовать в случае непоступлений компенсаций по программе "Национальный кэшбек". Такое может произойти по нескольким причинам.

Михаил Федоров Дия деньги Минцифры компенсация кэшбэк

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:19 Авиаудары и штурм позиций — Генштаб о ситуации на фронте

09:05 Отключение света на Одесчине — какие графики на сегодня

08:45 Субсидию могут аннулировать — кто останется без помощи

Эксклюзив

08:44 В США почтили память жертв Голодомора — фоторепортаж

08:10 Национальный кэшбек — что чаще всего покупают украинцы

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

08:02 Мужчина не мобилизовался из-за автобуса — что решил суд

07:30 В "Резерв+" можно будет платить штрафы за нарушение учета

07:21 Мужчина обвинил ТЦК в подделке документов — что решил суд

07:10 Гарантии от государства — какие льготы могут получить УБД

07:01 Как вернуть украденный депозит — опыт клиентов ПриватБанка

09:19 Авиаудары и штурм позиций — Генштаб о ситуации на фронте

09:05 Отключение света на Одесчине — какие графики на сегодня

08:45 Субсидию могут аннулировать — кто останется без помощи

Эксклюзив

08:44 В США почтили память жертв Голодомора — фоторепортаж

08:10 Национальный кэшбек — что чаще всего покупают украинцы

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

08:02 Мужчина не мобилизовался из-за автобуса — что решил суд

07:30 В "Резерв+" можно будет платить штрафы за нарушение учета

07:21 Мужчина обвинил ТЦК в подделке документов — что решил суд

07:10 Гарантии от государства — какие льготы могут получить УБД

07:01 Как вернуть украденный депозит — опыт клиентов ПриватБанка

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету