Сколько нацкешбека получили украинцы за октябрь — данные Минцифры

Покупатели в супермаркете. Фото: УНИАН

Украинцам в ноябре насчитали средства в рамках программы "Национальный кэшбек". Выплаты за прошлый месяц значительно выросли.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Подробнее о выплатах нацкешбека

По его информации, на 22 ноября украинцы получили на карты "Национального кэшбека" выплаты за октябрь, которые превысили 119 млн грн.

Федоров сообщил, что среди наиболее популярных покупок украинцев были хлеб и кондитерские изделия, молочные продукты, безалкогольные напитки, мясо, косметика и товары для дома. А также:

Кешбек засчитывается за 324 тыс. товаров от 1586 украинских производителей.

66% пользователей — это украинцы до 45 лет.

Выплаты нацкэшбека за октябрь. Источник: t.me/zedigital

"Присоединяйтесь к Национальному кэшбеку в Дії. Накапливайте средства за покупку украинских товаров и оплачивайте ими коммунальные, медицинские, транспортные и другие услуги. Также кэшбек можно задонатить в помощь Силам обороны или инвестировать в облигации", — призвал Федоров.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине стартовала программа "Национальный кэшбек", к которой можно присоединиться через банк. Кроме того, на эту же карту планируют выдавать тысячу от Зеленского. По словам адвоката Алисы Константин, деньги, которые возвращаются украинцам кэшбеком, также будут обложены налогом, а налоговая будет знать больше об их банковских счетах.

Мы также писали, что в "Ощадбанке" дали советы, как действовать в случае непоступлений компенсаций по программе "Национальный кэшбек". Такое может произойти по нескольким причинам.