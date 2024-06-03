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Национальный банк существенно усилил поддержку гривны — детали

3 июня 2024 16:29
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Курс гривны стабилизируется — НБУ поддержал нацвалюту продажей валюты
Здание Национального банка. Фото: bank.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе, с 27 по 31 мая, усилил поддержку гривны, увеличив продажи валюты на межбанковском валютном рынке. Объем вырос на 58% против предыдущей недели.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Увеличение объема продаж валюты на межбанке

Согласно этим данным, Нацбанк приобрел 10 млн долларов, а продал 1,091 млрд долларов. Евровалюту не покупал и не продавал.

На прошлой неделе НБУ продал 684,15 млн долларов на межбанке, что на 193,4 млн больше (40%).

С начала 2024 года Центробанк приобрел 115,7 млн долларов, а реализовал 11,299 млрд долларов.

В прошлом году НБУ приобрел на межбанке 219,85 млн долларов и продал 28,829 млрд долларов. Не производил покупку и продажу евро.

Для сравнения, в первый год войны Нацбанк приобрел на межбанке 3,267 млрд долларов и 110,9 млн евро, а продал 26,38 млн долларов и 1,789 млрд евро.

До войны, в 2021 году НБУ приобрел на межбанке 3,69 млрд долларов, а продал 1,275 млрд долларов.

Управляемая гибкость курса доллара

Нацбанк с конца июля 2022 года по 3 октября 2023 года удерживал фиксированный курс на уровне 36,56 гривны. Однако затем решил совершить переход к режиму управляемой гибкости обменного курса.

С этого времени НБУ регулирует официальный курс путем выхода на межбанк с продажей валюты. По результатам торгов в межбанке определяет курс.

На 3 июня Нацбанк установил такой официальный курс доллара — 40,53 грн (+0,03).

 

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Динамика роста курса. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Национальный банк на межбанковском валютном рынке сократил объем продаж американской валюты из резервов для поддержки курса гривны. Регулятор продал валюты на 8% меньше.

Также мы писали, что к концу мая в Украине повысили тарифы на электричество. Это может повлиять на ситуацию на валютном рынке и уровень инфляции.

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