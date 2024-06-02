Яким буде курс долара наступного тижня — прогноз банкіра на початок червня

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наприкінці травня сталося підвищення тарифів на електроенергію. Це може вплинути на ситуацію на валютному ринку та рівень інфляції.

Прогноз курсу валют на початку червня дав начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна.

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Експерт вважає, що курсові зміни не будуть раптовими. З третього до дев'ятого червня ситуація може залишитися такою ж динамічною, як у травні: курси валют будуть змінюватися майже щодня, але в межах певних коридорів, що не створює загрози для стабільності.

Важливим фактором буде результат девальвації гривні у травні, коли курс на міжбанку перевищив 40,6 грн/долар.

Прогноз курсу валют на початок червня

Лєсовий вважає, що ринок, незважаючи на щоденну змінливість, залишиться стабільним, а ключові показники будуть на рівні травневих:

валютні коридори на міжбанківському та готівковому ринках: 40-41 грн/долар та 43-45 грн/євро та 40-41 грн/долар та 43-46 грн/євро відповідно;

крок щоденних курсових змін: до 0,2-0,3 грн (міжбанк), до 0,3-0,5 грн (у комбанках), до 0,5 грн (в обмінних пунктах);

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,5-0,7 грн, залежно від валюти;

середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1,5-2% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, від наступного тижня не варто очікувати долару по 50 чи чогось подібного. Ринок є досить інерційним, і будь-які зміни не відбуваються раптово. Адже він живе за правилами режиму керованої гнучкості, який передбачає м’яке регулювання Нацбанком. Водночас вільне курсоутворення якраз свідчить про те, що ринок перебуває на шляху до подальшої його лібералізації", — констатував Лєсовий.

Що ще варто знати

Нагадаємо, економіст Олександр Савченко в ефірі програми Ранок.LIVE висловив думку, що курс долара в Україні може досягти 41 гривні протягом місяця-півтора. Він розповів, що завдяки допомозі Заходу Україна утримує високий курс гривні.

Ми також писали, що українські банки останнім часом наростили ввезення готівкової валюти для задоволення попиту. У квітні 2024 року удвічі більше ввезли євро.