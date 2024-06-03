Курс гривні стабілізується — НБУ підтримав нацвалюту продажем валюти

Будівля Нацбанку. Фото: bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) минулого тижня, з 27 по 31 травня, посилив підтримку гривні, збільшивши продаж валюти на міжбанківському валютному ринку. Обсяг зріс на 58% проти попереднього тижня.

Про це свідчать дані регулятора.

Читайте також:

Збільшення обсягу продажу валюти на міжбанку

Згідно з цими даними, Нацбанк придбав 10 млн доларів, а продав 1,091 млрд доларів. Євровалюту не купував і не продавав.

Попереднього тижня НБУ продав 684,15 млн доларів на міжбанку, що на 193,4 млн більше (40%).

З початку 2024 року Центробанк придбав 115,70 млн доларів, а реалізував 11,299 млрд доларів.

Минулого року НБУ придбав на міжбанку 219,85 млн доларів і продав 28,829 млрд доларів. Не здійснював купівлю та продаж євро.

Для порівняння, перший рік війни Нацбанк придбав на міжбанку 3,267 млрд доларів і 110,9 млн євро, а продав 26,38 млн доларів і 1,789 млрд євро.

До війни, у 2021 році НБУ придбав на міжбанку 3,69 млрд доларів, а продав 1,275 млрд доларів.

Керована гнучкість курсу долара

Нацбанк з кінця липня 2022 року до 3 жовтня 2023 року тримав фіксований курс на рівні 36,56 гривні. Однак потім вирішив здійснити перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Відтоді НБУ регулює офіційний курс шляхом виходу на міжбанк із продажем валюти. За результатом торгів на міжбанку визначає курс.

На 3 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс долара — 40,53 грн (+0,03).

Динаміка зростання курсу. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Національний банк на міжбанківському валютному ринку скоротив обсяг продажу американської валюти з резервів для підтримки курсу гривні. Регулятор продав валюти на 8% менше.

Також ми писали, що наприкінці травня в Україні підвищили тарифи на електрику. Це може вплинути на ситуацію на валютному ринку та рівень інфляції.