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Нацбанк меняет деньги — какие купюры начнут выводить из обращения с ноября

17 октября 2024 19:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Украине заменят старые деньги — что известно
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине с 1 ноября начнется процесс изъятия из оборота ряда гривневых купюр, выпущенных в период с 2003 по 2007 годы. Под изъятие подпадают банкноты номиналами 50 и 200 гривен, которые заменят банкнотами аналогичных номиналов современного поколения — образца 2014 и последующих лет выпуска.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Национальный банк Украины пояснил, что изъятие старых купюр будет постепенным. Это будет происходить во время обычных расчетов, поэтому украинцам не нужно специально обменивать старые банкноты. Все старые купюры будут автоматически заменяться новыми при использовании в обращении.

"Они могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку те будут оставаться действительными платежными средствами. Процесс происходит постепенно и не создает неудобств для наличных расчетов, в то же время приносит пользу и государству, банкам, торговым сетям и гражданам", — говорится в сообщении. 

С 1 ноября 2024 года украинские банки прекратят выдачу старых банкнот номиналами 50 и 200 гривен по любым наличным операциям. Кроме того, Национальный банк Украины больше не будет предоставлять эти купюры банкам, инкассаторским компаниям и предприятиям, занимающимся обработкой наличных денег.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца больше не будут возвращаться в обращение. А будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", — сказали в НБУ.

Регулятор объяснил, что основной причиной замены старых купюр является стремление повысить качество наличных денег в обращении. Удаление банкнот номиналами 50 и 200 гривен, выпущенных в 2003-2007 годах, станет завершающим этапом этого процесса.

Также в Национальном банке Украины напомнили, что из обращения выводятся и другие гривневые купюры. В частности:

  • 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов были выведены из обращения с 1 октября 2020 года;
  • 5, 10, 20 и 100 гривен старого образца — с 1 января 2023 года;
  • 500 гривен — с 1 августа 2024 года.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине допускаются к обмену все доллары, выпущенные с 1914 года. Однако есть случаи, когда банки и обменники могут отказать в обмене или замене купюр.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке ожидается ряд тарифных изменений по определенным пакетам услуг с 1 ноября. Они коснутся физлиц-предпринимателей (ФЛП).

деньги гривна банки НБУ финансы

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