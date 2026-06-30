Нацбанк закрыл ещё один ломбард: где больше не будут выдавать кредиты

Вещи в ломбарде, вывеска НБУ. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Национальный банк Украины приостановил деятельность ломбарда "Платинум Скарб", отозвав его лицензию. Теперь это учреждение не сможет выдавать украинцам кредиты под залог имущества или драгоценных металлов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка, передает Новини.LIVE.

В Нацбанке пояснили, что такое решение было принято после того, как компания проигнорировала требования регулятора и не устранила выявленные нарушения.

Еще 20 апреля 2026 года НБУ обязал общество "Ломбард Платинум Скарб "Мельничук и Компания" устранить недостатки, выявленные в ходе проверки. На это компании дали время до 12 мая.

Однако ломбард не только не устранил нарушения, но и не предоставил никаких объяснений или документов, которые запрашивал Национальный банк.

Результатом стало решение об отзыве лицензии и полном прекращении легальной деятельности на украинском рынке. Оно вступит в силу после доведения до сведения ломбарда.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что государство может в будущем продать ПриватБанк и Ощадбанк. В НБУ говорят, что такой вариант рассматривают, ведь интерес со стороны потенциальных инвесторов уже есть. В то же время спешить не будут — сначала нужно определиться с ролью госбанков в будущем.

Также Новини.LIVE писали, что украинская банковская система во время войны проходит испытания, с которыми раньше почти никто не сталкивался. Несмотря на обстрелы и отключения света, банки продолжили работать благодаря резервным системам и подготовке. Теперь опыт Украины даже изучают другие страны.