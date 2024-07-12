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Нацбанк впервые поднял курс доллара выше 41 гривны

12 июля 2024 16:29
Галушко Иван - Редактор
Галушко Иван
Редактор
Курс доллара в Украине — НБУ впервые поднял его выше 41 гривны
Обмен валют. Фото: Новини.LIVE
Галушко Иван - Редактор
Галушко Иван
Редактор

Национальный банк Украины поднял курс доллара выше 41 гривны. Это произошло впервые.

Об этом стало известно на сайте Нацбанка в пятницу, 12 июля.

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Курс доллара в Украине

Официальный курс на 15 июля 2024 года установили на уровне 41,0434 грн за 1 доллар (+0,1677 грн).

Курс доллара в Украине
Курс доллара в Украине. Фото: скриншот

В этом году Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до отметки 54 гривен.

Как прогнозируют эксперты, в ближайшей перспективе ситуация на валютном рынке будет напряженная, однако контролируемая Национальным банком Украины (НБУ).

Курс американской валюты начнет набирать обороты в стоимости с 2025 года, а в 2027 году курс пересечет отметку в 50 гривен.

В World Economic Outlook прописано, что к 2029 году среднегодовой курс гривны к доллару может подняться до 54 гривен.

По расчетам МВФ, среднегодовой курс национальной к доллару составит:

  • в 2024 году — 41,0 грн/доллар;
  • в 2025 году — 45,8 грн/доллар;
  • в 2026 году — 48,6 грн/доллар;
  • в 2027 году — 50,4 грн/доллар;
  • в 2028 году — 52,1 грн/доллар;
  • в 2029 году — 54,1 грн/доллар.

Напомним, эксперты утверждают, что поскольку украинцы начинали год в районе 37 грн, а средний по прогнозу МВФ — 41 грн, то на конец года — это 41 плюс 3-4 грн. Другими словами, в конец года страна выйдет на отметку 44-45 грн за дол.

Также в Международном валютном фонде (МВФ) обновили негативный сценарий для Украины по результатам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. В нем предполагается усиление войны, которое продлится до конца 2025 года.

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