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Нацбанк вперше підняв курс долара вище 41 гривні

12 липня 2024 16:29
Галушко Іван - Редактор
Галушко Іван
Редактор
Курс долара в Україні — НБУ вперше підняв його вище 41 гривні
Обмін валют. Фото: Новини.LIVE
Галушко Іван - Редактор
Галушко Іван
Редактор

Національний банк України підняв курс долара вище 41 гривні. Це сталося вперше.

Про це стало відомо на сайті Нацбанку у п'ятницю, 12 липня.

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Курс долара в Україні

Офіційний курс на 15 липня 2024 року встановили на рівні 41,0434 грн за 1 долар (+0,1677 грн).

Курс долара в Україні
Курс долара в Україні. Фото: скриншот 

Цього року Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.

Як прогнозують експерти, у найближчій перспективі ситуація на валютному ринку буде напружена, проте контрольована Національним банком України (НБУ).

Курс американської валюти почне набирати оберти у вартості з 2025 року, а у 2027 році курс перетне позначку у 50 гривень.

В World Economic Outlook прописано, що до 2029 року середньорічний курс гривні до долара може піднятися до 54 гривень.

За розрахунками МВФ, середньорічний курс національної до долара становитиме:

  •  у 2024 році — 41,0 грн/долар;
  •  у 2025 році — 45,8 грн/долар;
  •  у 2026 році — 48,6 грн/долар;
  •  у 2027 році — 50,4 грн/долар;
  •  у 2028 році — 52,1 грн/долар;
  •  у 2029 році — 54,1 грн/долар.

Нагадаємо, експерти стверджують, що оскільки українці починали рік в районі 37 грн, а середній за прогнозом МВФ — 41 грн, то на кінець року — це 41 плюс 3-4 грн. Іншими словами, в кінець року країна вийде на позначку 44-45 грн за дол.

Також у Міжнародному валютному фонді (МВФ) оновили негативний сценарій для України за результатом четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У ньому припускається посилення війни, що триватиме до кінця 2025 року.

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