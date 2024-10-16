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Нацбанк возьмется за криптовалюту — что нужно знать украинцам

16 октября 2024 15:52
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
После введения лимитов на переводы украинцы переходят на крипту — законно ли это
Биржа криптовалют. Фото: Unplash
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что биткоин и любая другая криптовалюта не признаются законным платежным средством в Украине, и эта ситуация не изменится, по крайней мере, до завершения войны. Поэтому осуществление платежей с использованием криптовалюта не является легальным. В настоящее время НБУ активно работает над решением этой проблемы.

Об этом Пышный рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

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Глава Нацбанка подчеркнул важность законодательного регулирования рынка виртуальных активов. Он также отметил, что после введения ограничений на P2P-переводы в Украине наблюдается рост объема сделок с криптоактивами.

"Гривна является единственным законным средством платежа в Украине. Это наша принципиальная позиция. Именно тот факт, что гривня сохраняет функциональность, устойчива, пользуется доверием — позволяет Украине быть во многом эффективной, несмотря на войну. Криптовалюту мы не рассматриваем как законное средство платежа", — сказал Пышный.

Он заверил, что НБУ уже занимается вызовами, связанными с использованием криптоактивов в стране. Для этого вместе с Международным валютным фондом изучается разный опыт, а также разрабатываются комплексные предложения по законодательному регулированию рынка виртуальных активов. При этом учитываются европейские нормы и требования финансового мониторинга.

По словам Пышного, Национальный банк также готовится к увеличению объемов криптотранзакций в связи с введением лимита на переводы с карты на карту в размере 150 тысяч гривен. В этом контексте НБУ сосредоточит свои усилия на разработке максимально прозрачных и понятных правил регулирования криптовалютного рынка.

"Считаем ли мы, что недобросовестные лица в условиях установленных лимитов будут активнее использовать криптоактивы в своей деятельности и объем операций с криптоактивами возрастет? Да, конечно", — добавил он.

По мнению Пышного, сегодня в Украине криптовалюты в основном используются для теневого обращения и схем оптимизации. В связи с этим Национальный банк Украины усилил регулирование фактов безлицензионной деятельности, что связано с функционированием рынка виртуальных активов.

Однако пока нет решения о законодательном урегулировании рынка виртуальных активов, которое могло бы получить поддержку со стороны НБУ. Поэтому, по словам чиновника, ряд учреждений, занимающихся финансовым регулированием, необходимо сосредоточиться на поиске оптимальных решений для обновления законодательства.

"Но подчеркиваю: лишать гривну статуса единого законного платежного средства мы не готовы. Особенно в условиях войны", — предупредил глава Нацбанка.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ планирует усилить финансовый мониторинг переводов, осуществляемых через банковские счета. Там сообщили, что контроль над платежами должен быть не только в компетенции банков.

Также мы писали, что, по словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, ожидается, что легализация криптовалюты в Украине состоится примерно в первой половине 2025 года. Однако стоит отметить, что налоговые льготы в рамках этого процесса не предусматриваются.

НБУ криптовалюта деньги Андрей Пышный ограничения

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