Криптовалюта в Україні — нардеп розповів, коли легалізують крипту

Монета в руках. Фото: Reuters

Очікується, що легалізація криптовалюти в Україні відбудеться приблизно в першій половині 2025 року. Проте, варто зазначити, що податкові пільги в рамках цього процесу не передбачаються.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в етері YouTube-каналу ASATrьопс.

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Коли можуть легалізувати крипту в Україні

Народний депутат повідомив, що наразі ведеться робота над законопроєктом, який має на меті легалізацію криптовалюти в Україні.

"До кінця року законопроєкт розробляється відповідно з Нацбанком разом з МВФ. Тобто навіть не розробляється, а допрацьовується той, який лежить у нас у комітеті. Ми будемо мати від експертів МВФ вже конкретну офіційну позицію щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно, перший-другий квартал наступного року ми можемо вже легалізувати крипту і оподаткувати її відповідним чином", — розповів Гетманцев.

Водночас він підкреслив, що не слід очікувати податкових пільг для криптовалюти. Гетманцев зазначив, що це буде стандартне оподаткування, аналогічне тому, як оподатковуються операції з цінними паперами, тобто буде обкладатися інвестиційний прибуток.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні банки почали масово блокувати картки клієнтів після транзакцій з криптовалютою на p2p платформах, де розрахунки проводяться між картками фізичних осіб. Оскільки цей спосіб часто використовують шахраї, банки можуть сприймати такі операції як потенційно пов’язані з шахрайськими схемами.

Також ми розповідали, що курс криптовалюти Solana (SOL) за останні два роки активно привертав увагу інвесторів й аналітиків. Це пов'язано з вражаючим ростом вартості активу та його потенціалом стати однією із провідних криптовалют у світі. Відомо, як змінювався курс Solana, що вплинуло на його динаміку та які прогнози на 2025 рік роблять експерти.