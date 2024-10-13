Контроль грошових переказів будуть здійснювати не лише банки

Телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) планує посилити фінансовий моніторинг переказів, що здійснюються через розрахункові рахунки. Там повідомили, що контроль за платежами має бути не лише в компетенції банків.

Про це йдеться на порталі НБУ.

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Детальніше про нові обмеження

Регулятор запровадив нову вимогу, згідно з якою не лише банки, а й небанківські фінансові установи повинні контролювати операції своїх клієнтів. До таких установ належать, зокрема, маркетплейси (наприклад, Rozetka Pay), поштові термінали (як NovaPay) і платіжні термінали самообслуговування.

Національний банк повідомляє, що більшість таких компаній порушують правила фінансового моніторингу, оскільки не контролюють партнерів і клієнтів, які регулярно здійснюють платежі через їхні платформи.

Таким чином, регулятор вимагає від небанківських установ:

проводити анкетування клієнтів, зокрема щодо розміру доходів, джерел коштів та виду діяльності;

підтверджувати надану інформацію відповідними документами;

відстежувати платіжні операції;

блокувати грошові перекази у разі відхилення від заявлених клієнтом параметрів.

Крім того, такі компанії зобов'язані моніторити перекази, що перевищують 150 тисяч гривень на місяць.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні з жовтня 2024 року за рішенням Національного банку України (НБУ) почали діяти обмеження на перекази громадян з карти на карту, які запровадили для запобігання використання ринку платіжних послуг в протиправних цілях. Відомі деталі обмежень та наступні рішення регулятора у цьому напрямку.

Також ми писали, що у 2024 році скоротився обсяг грошових переказів в Україну з-за кордону. Показник за січень-серпень впав на 14%.