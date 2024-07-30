Курс валют на 31 июля — доллар продолжает падение

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских банках и обменных пунктах несколько дней подряд идет вниз. Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2024 года снова опустил официальный курс американской валюты.

Об этом говорится на официальном портале регулятора и мониторинговых сайтах.

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Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,02 грн (-0,02);

евро — 44,41 грн (+0,01);

злотый — 10,36 грн (+0,01).

Курс валют в банках

По информации издания Kurs, на наличном рынке страны доллар подешевел. Стоит в среднем в покупке 40,85 грн (-0,07), в продаже — 41,34 грн (-0,09). Евровалюта в покупке стоит — 44,18 грн (-0,18), в продаже — 44,92 грн (-0,17).

В ПриватБанке доллар покупают за 40,70 грн (-0,08), продают — 41,30 грн (-0,08). В Райффайзен Банке покупают за 40,70 грн (-0,10), продают — за 41,22 грн (-0,10). В Ощадбанке стоит при покупке 40,95 грн (0,00), при продаже — 41,50 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По сообщению портала Minfin, в обменных пунктах доллар в покупке стоит 41,22 грн (-0,18), в продаже — 41,35 грн (-0,15). Евро стоит в покупке 44,66 грн (-0,04), в продаже — 44,85 грн (-0,05).

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Напомним, ПриватБанк продолжает практику лишения украинцев доступа к деньгам на собственных карточках. При этом блокировка счета без каких-либо объяснений может постичь даже клиентов, находящихся за границей, оставив без средств к существованию.

Также мы писали, что украинские банки для удовлетворения внутреннего спроса ввезли рекордный объем наличной иностранной валюты в июне 2024 года. Традиционно больше всего — американской валюты.