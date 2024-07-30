Курс валют на 31 липня — долар продовжує падіння

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських банках та обмінних пунктах кілька днів поспіль прямує вниз. Національний банк України (НБУ) на 31 липня 2024 року знову опустив офіційний курс американської валюти.

Про це йдеться на офіційному порталі регулятора та моніторингових сайтах.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,02 грн (-0,02);

євро — 44,41 грн (+0,01);

злотий — 10,36 грн (+0,01).

Курс валют у банках

За інформацією видання Kurs, на готівковому ринку країни долар подешевшав. Коштує у середньому у купівлі 40,85 грн (-0,07), у продажу — 41,34 грн (-0,09). Євровалюта у купівлі коштує — 44,18 грн (-0,18), у продажу — 44,92 грн (-0,17).

У ПриватБанку долар купують за 40,70 грн (-0,08), продають — 41,30 грн (-0,08). У Райффайзен Банку купують за 40,70 грн (-0,10), продають — за 41,22 грн (-0,10). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,95 грн (0,00), під час продажу — 41,50 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За повідомленням порталу Minfin, в обмінних пунктах долар у купівлі коштує 41,22 грн (-0,18), у продажу — 41,35 грн (-0,15). Євро коштує у купівлі 44,66 грн (-0,04), у продажу — 44,85 грн (-0,05).

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Нагадаємо, ПриватБанк продовжує практику позбавлення українців доступу до грошей на власних картках. При цьому блокування рахунку без жодних пояснень може спіткати навіть клієнтів, які перебувають за кордоном, залишивши без коштів до існування.

Також ми писали, що українські банки для задоволення внутрішнього попиту завезли рекордний обсяг готівкової іноземної валюти у червні 2024 року. Традиційно найбільше — американської валюти.