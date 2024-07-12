Цены в Украине набирают обороты — новый прогноз НБУ

Товары на прилавке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины (НБУ) констатируют рост потребительских цен в июне 2024 года (до 2,2%), годовая инфляция составила 4,8%. Такая тенденция сохранится в ближайшие месяцы из-за ряда факторов.

Об этом рассказали представители НБУ, информирует РБК-Украина.

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Как отметили в Национальном банке, потребительская инфляция отвечает предыдущим прогнозам. Она ожидаемо росла в июне, а в последующие месяцы тоже будет набирать обороты из-за весомых факторов. А именно:

повышения тарифов на электроэнергию;

необходимость бизнеса повышения зарплат;

роста акцизов;

повышения курса доллара.

"Ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы прежде всего из-за увеличения расходов бизнеса, в частности на оплату труда и электроэнергию, а также исчерпания эффектов значительных урожаев прошлого года и ожидаемого повышения акцизов", — пояснили в НБУ.

В целом, фундаментальное инфляционное давление остается устойчивым. Уровень базовой инфляции в прошлом месяце вырос с 4,4% до 5,0%. Однако сдерживающими факторами стали вторичные эффекты снижения стоимости сырого продовольствия.

Как изменились цены на продукты, товары и услуги

По данным НБУ, снижение стоимости сырых продуктов питания замедлилось — до 6,5% г/г, в то время как темпы роста обработанного продовольствия выросли до 5,9% г/г.

Также ускорился рост административно регулируемой стоимости товаров — до 13,3% г/г.

Факт пересмотра тарифов на электроэнергию для населения сыграл свою роль. Он оказал значительное проинфляционное влияние, обусловив ускорение административной инфляции. Еще одним дополнительным давлением на цены стало подорожание электричества для небытовых потребителей.

Фиксирует Нацбанк ускорение роста стоимости горючего — до 25,5% г/г. Это стало отражением подорожания нефти на мировых рынках, ослаблением обменного курса гривны и активизацией закупок горючего перед возможным ростом акцизного налога.

Цены на непродовольственные товары возобновили рост на 0,4% г/г, услуги подорожали быстрее — на 9,9% г/г. Это обусловлено давлением расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, добавили в НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в июне 2024 года выросла до 2,2%, что стало самым высоким показателем роста цен за последний год. В мае этот показатель составил 0,6%, в апреле — 0,2%.

Мы также писали, что в Министерстве экономики пересмотрели прогноз по экономическому и социальному развитию страны. В частности, речь идет о динамике потребительских цен и заработных плат в 2024 году.